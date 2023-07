Un ultra-marathonien court de Montréal jusqu’au Mexique

MONTRÉAL — Courir le trajet de 4500 kilomètres effectué par les papillons monarques du Canada jusqu’au Mexique: c’est l’ambitieux projet de l’ultra-marathonien Anthony Battah, qui amorcera son périple titanesque le 29 juillet.

L’avocat de profession courra en moyenne 50 kilomètres par jour, pendant 90 jours, pour effectuer la trajectoire migratoire du papillon monarque de Montréal jusqu’au Mexique.

Pourquoi se lancer un tel défi? Pour inspirer la population «à passer à l’action» en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité.

Le monarque est une espèce menacée, dont les populations d’Amérique du Nord «ont connu un déclin considérable ces dernières années», peut-on lire sur le site web d’Environnement Canada.

«J’ai cette capacité de pouvoir courir de très longues distances. Je suis tombé sur l’histoire du monarque qui m’a touché. C’est l’ultra-marathonien par excellence, il fait cette distance-là de façon annuelle depuis fort longtemps. Je voyais-là l’opportunité de me lancer un défi, mais aussi, à travers ce défi-là, d’inspirer les gens à faire quelque chose dans leur champ d’activité ou d’intérêt respectif», raconte M. Battah.

L’ultra-marathonien espère arriver dans la région du Michoacán, au Mexique, aux alentours du 1er novembre. Il s’agit d’un secteur où le papillon monarque passe l’hiver.

M. Battah s’attend à parfois être ralenti dans son parcours en raison des conditions météorologiques, de sa forme physique ou pour s’assurer du bien-être de sa famille. Il sera accompagné de sa conjointe et de sa fille, Laurence, âgée de 10 ans.

Le projet du coureur lance «deux appels à l’action». «Le premier est celui de protéger ou de créer des habitats pour le monarque. C’est super simple, on plante de l’asclépiade qui est une plante indigène et la plante hôte du papillon monarque. C’est la seule plante sur laquelle il peut se reproduire et se nourrir», explique M. Battah.

Le second est une campagne de financement. Il espère amasser 4,5 millions $ pour contribuer à la protection du papillon monarque. La cagnotte s’établit pour l’instant à près de 18 000 $.

Des arrêts planifiés, d’autres improvisés

Ledépart d’Anthony Battah pour effectuer «l’Ultra-Trail Monarque» se fera à 9h, le samedi 29 juillet, à l’Insectarium de Montréal. Le public est invité à l’événement et ceux qui le souhaitent pourront courir une partie du trajet de la première journée de M. Battah.

Les personnes qui le souhaitent peuvent arriver sur le site à partir de 7h30. Un cours de yoga sera notamment offert gratuitement.

Des représentants de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec sont aussi attendus.

La première journée du marathonien se conclura dans la municipalité de Vaudreuil, où un événement est organisé. Au cours de son trajet, M. Battah a prévu certains arrêts dans différentes villes. Cependant, puisque plusieurs imprévus pourraient survenir, il est difficile pour lui de garantir sa présence. De nombreux arrêts seront donc improvisés.

Pour se préparer à ce défi, M. Battah s’est entouré de professionnels, dont des entraîneurs, un psychologue, un médecin et un chiropraticien. Il s’entraîne pour ce projet spécifique depuis un an.

«Je veux qu’on fasse quelque chose, quoi que ce soit, de significatif, pour protéger la biodiversité, l’environnement, affirme-t-il. Si je suis capable de courir 4500 kilomètres pour me rendre jusqu’au centre du Mexique, c’est certain que tout le monde a la capacité de poser un petit geste de plus qu’actuellement pour unir nos forces.»

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.