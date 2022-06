Un vague de chaleur accable la France, l’Espagne et l’Allemagne

BERLIN — Les gens ont afflué dans les parcs et les piscines à travers l’Europe de l’Ouest samedi pour un peu de répit au cours d’une vague de chaleur précoce qui a vu le mercure monter au-dessus de 40 degrés Celsius en France et en Espagne, et des sommets de 38 degrés Celsius en Allemagne.

Des mises en garde contre les feux de forêt sont en vigueur dans toute la région de la Méditerranée occidentale avec ces températures élevées et une longue période de sécheresse.

Le service de gestion des urgences Copernicus de la Commission européenne a indiqué que le risque d’incendie était «extrême», voire «très extrême» dans une grande partie de l’Espagne, la vallée du Rhône en France, en Sardaigne, en Sicile et dans certaines parties de l’Italie continentale.

Les 27 pays membres de l’Union européenne ont mobilisé 12 avions de lutte contre les incendies et un hélicoptère pour venir en aide aux pays aux prises avec d’importants feux de forêt cet été.

Les météorologues en France ont décrit la situation comme étant «vraiment exceptionnelle» et leurs prévisions font état d’un maximum de 43 °C qui pourrait être atteint samedi avant que les orages n’apportent un temps plus frais en provenance de l’Atlantique.

Les experts affirment que la vague de chaleur précoce est un signe de ce qui est à venir, car les changements climatiques rendent les températures extrêmes normalement observées seulement en juillet et en août plus probables maintenant en juin.