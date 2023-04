Un vaste réseau international de voleurs d’identités est démantelé

MONTRÉAL — Nouvelle preuve que la criminalité n’a plus de frontières: un vaste réseau international de revendeurs d’identités volées a été démantelé au cours des dernières heures dans 17 pays, dont le Canada, par de multiples corps policiers qui ont frappé d’un bout à l’autre de la planète.

Des centaines de personnes ont ainsi été interpellées à travers le monde et plusieurs ont été mises en état d’arrestation.

Ces suspects opéraient sur le site internet nommé Genesis Market et leur activité consistait à rendre disponibles, par le biais de différents vendeurs, des informations d’identification volées. Les clients de ces revendeurs se servaient ensuite de ces identités pour commettre différentes infractions. Par exemple, ils utilisaient les accès de comptes informatiques volés, combinés à des outils sophistiqués, pour effectuer des transactions frauduleuses en ligne sous le couvert de l’identité d’une victime.

Six arrestations au Québec

Au Québec, le Service des enquêtes sur la cybercriminalité de la Sûreté du Québec (SQ) a procédé mardi à quatre perquisitions qui ont mené à l’arrestation de quatre hommes et deux femmes âgés de 21 à 37 ans. Ceux-ci pourraient être accusés, entre autres, d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, ainsi que de possession de dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique, des téléphones cellulaires, des unités de stockage de données externes et des clés USB, en plus d’équipement servant à produire de faux documents.

L’enquête québécoise a été menée en collaboration avec le Federal Bureau of Investigations (FBI), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et, étonnamment, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L’ensemble de l’opération représentait un tour de force de coordination et de logistique puisqu’il s’agissait d’une frappe mondiale simultanée impliquant d’innombrables unités de corps policiers de plusieurs pays. Au Québec seulement, la SQ a dû assurer la coordination avec 11 services de police québécois ainsi que la rencontre d’une soixantaine de «sujets d’intérêts», eux aussi usagers de ce marché en ligne.