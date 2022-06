Un véhicule heurte un poids lourd à Saint-Dominique: deux hommes grièvement blessés

SAINT-DOMINIQUE, Qc — Deux hommes luttent pour leur vie à l’hôpital après que le véhicule dans lequel ils prenaient place eut heurté un poids lourd mercredi soir à Saint-Dominique, près de Saint-Hyacinthe en Montérégie.

Les services d’urgence ont été avisés vers 17 h 30 de l’accident qui venait de se produire entre une Honda Civic et un camion sur la route 137, qui porte aussi le nom de rue Principale dans le secteur.

«Selon les premières informations, le véhicule aurait dévié de sa voie pour entrer en collision avec un camion lourd qui lui circulait dans la direction opposée. Deux personnes prenaient place dans le véhicule. Elles ont toutes deux été transportées à l’hôpital et on craint pour leur vie», a indiqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le camionneur n’a pas été blessé.

«Il y a eu fermeture de la route 137, entre le 7e rang et la rue des Seigneurs, pour permettre aux reconstitutionnistes qui ont été assignés à la scène d’enquêter sur les causes et circonstances entourant cette collision», a-t-il précisé.

Aucune hypothèse n’était privilégiée dans l’immédiat pour expliquer ce drame.