Un vétéran canadien contribue à la réunification de la famille d’un interprète afghan

Ce jour du Souvenir, le premier depuis que l’Afghanistan est tombé aux mains des forces talibanes l’été dernier, sera difficile pour les Canadiens qui ont combattu dans ce pays du Moyen-Orient, selon un ancien combattant qui y a effectué deux missions.

Stephen Peddle, major à la retraite des Forces armées canadiennes, s’efforce d’assurer la sécurité de familles d’interprètes afghans.

«L’Afghanistan et les talibans disposent d’un brillant réseau de renseignements. Ils savent qui a aidé l’OTAN et ils savent qui a aidé les Canadiens et les Américains», a déclaré M. Peddle.

«Leur liste de cibles est très réelle, et ils ont une façon très astucieuse de retrouver les personnes qui se sont battues contre eux pendant toutes ces années.»

En août, les talibans ont envahi Kaboul, la capitale, et pris le contrôle de l’Afghanistan. À la fin du mois, les États-Unis et leurs alliés occidentaux se sont retirés du pays.

Les troupes ont passé deux semaines éprouvantes à protéger le transport aérien de dizaines de milliers d’Américains, de Canadiens, d’Afghans et d’autres personnes qui tentaient de s’échapper.

M. Peddle, qui vit à St. Albert, au nord-ouest d’Edmonton en Alberta, dit qu’il savait que les familles des personnes avec lesquelles il travaillait en Afghanistan étaient en danger et qu’il a senti qu’il devait les aider.

L’ancien combattant de 47 ans a travaillé dans le domaine du renseignement pour l’armée canadienne et a été déployé en Afghanistan en 2007 et en 2012.

Lors de sa première mission, il a été intégré à des soldats afghans pendant six mois. Il s’est lié d’amitié avec son interprète, Sangeen Abdul Mateen, qui était âgé d’environ 20 ans à l’époque.

M. Peddle a pu aider M. Mateen à immigrer au Canada en 2012. L’homme, aujourd’hui âgé de 34 ans, vit dans la région de Toronto avec sa femme et ses quatre enfants. Il a étudié pour devenir électricien et a créé sa propre entreprise.

Mais de nombreux membres de la famille de M. Mateen sont demeurés en Afghanistan, notamment son père, qui était un officier militaire de haut niveau.

M. Mateen dit qu’il s’est inquiété pour leur vie lorsqu’il y avait des signes que les talibans allaient s’emparer de Kaboul.

Il raconte que les talibans coupaient les réseaux de télécommunication à certaines heures de la journée, si bien qu’il a passé des semaines à rester debout toute la nuit pour pouvoir parler à sa famille et à coordonner sa fuite vers le Canada.

«Parfois, au milieu de la nuit, à 2 ou 3 heures du matin, il me suffisait d’envoyer un courriel à Stephen (Peddle) et il me répondait dans la minute», raconte M. Mateen.

«Je pensais être le seul à rester éveillé toute la nuit et à m’inquiéter pour ma famille, mais ce n’était pas le cas.»

M. Mateen ajoute que d’autres anciens combattants l’ont également aidé et qu’il a retrouvé 12 des membres de sa famille, y compris ses parents, après presque une décennie.

«Les mots ne peuvent pas expliquer à quel point j’étais heureux», a-t-il confié.

Son plus jeune frère a pu fuir dans un pays voisin avec sa femme et ses enfants. M. Mateen et M. Peddle essaient aussi de le faire venir au Canada.

M. Peddle affirme que de nombreux anciens combattants estiment que les Afghans comme M. Mateen devraient aussi être honorés pour leurs contributions dans les efforts de guerre.

«Ce sont de bonnes personnes, qui ont mis leur vie en danger lorsque nous étions là-bas dans leur pays, et qui ont pris grand soin des soldats canadiens, des ONG et de tous ceux qui essayaient de les aider à assurer un avenir à l’Afghanistan», a-t-il fait valoir.

M. Peddle affirme que la prise de pouvoir par les talibans n’est pas seulement difficile pour les réfugiés afghans, mais aussi pour les soldats canadiens qui ont risqué leur vie dans cette guerre de 13 ans.

«En tant qu’ancien combattant de l’Afghanistan, chaque jour du Souvenir a pris une signification particulière parce qu’il y a des gens qui étaient proches de moi qui ne marchent plus sur cette Terre parce qu’ils sont allés en Afghanistan», a ajouté M. Peddle.

«En voyant ce qui s’est passé l’année dernière, j’ai l’impression de faire trois pas en arrière. Nous avons fait de grands sacrifices pendant plus de dix ans dans des opérations de combat, et voir le pays échouer n’est pas une pilule facile à avaler en tant qu’ancien combattant.»

Pour rester positif, M. Peddle s’est associé à l’Ordre de Saint-Georges, qui a lancé une campagne avec la Fondation La Patrie gravée sur le cœur de Toronto afin de recueillir des fonds pour aider à réinstaller les interprètes afghans et à soutenir la santé mentale des anciens combattants.

Allan Plett, chevalier commandeur et prieur du prieuré Cascadia de l’Ordre de Saint-Georges, affirme qu’il fera chevalier M. Peddle lors d’une cérémonie à Burnaby, en Colombie-Britannique.

«Il est très honorable (…) et les principes chevaleresques de charité, de service et de courage – il les respecte et va au-delà», a-t-il souligné.