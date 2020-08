Un village du Manitoba pleure les deux adolescents tués par une tornade

MELITA, Man. — Une petite ville du sud-ouest du Manitoba pleurait lundi la disparition de deux adolescents tués par une tornade la semaine dernière.

Le maire de Melita, Bill Holden, souligne que Shayna Barnesky et Carter Tilbury, tous deux âgés de 18 ans, étaient bien connus et appréciés des résidants de cette petite communauté d’un peu plus de 1000 habitants.

Les deux victimes se trouvaient dans un véhicule qui a été emporté par une tornade lorsqu’elle a touché terre près de Virden, à environ 70 km au nord de Melita, vendredi soir.

Selon Carolyn Cory, surintendante au district scolaire local, Shayna Barnesky venait de terminer ses études secondaires alors que Carter Tilbury avait obtenu son diplôme l’année précédente. Un soutien psychologique est maintenant offert aux élèves et au personnel de l’école secondaire. «Cette tragédie est ressentie dans toutes les écoles de notre district», a soutenu Mme Cory dans un courriel.

Un avertissement de tempête avait été diffusé pour cette région vers 18 h 30, vendredi, suivi d’un avertissement d’orage violent une heure plus tard puis d’un avertissement de tornade à 19 h 49. Sur des photos et des vidéos, on voit le gigantesque entonnoir toucher terre quelques minutes plus tard sur la route 83 au sud de Virden. Les résultats préliminaires d’une enquête d’Environnement Canada indiquent que les vents ont alors atteint des vitesses de 190 km/h.

Les premiers intervenants ont par la suite constaté d’importants dégâts sur une ferme, avec des silos éparpillés et deux véhicules projetés dans un champ voisin. Un homme de 54 ans de la communauté de la première nation de Sioux Valley Dakota a été retrouvé dans l’un des véhicules et transporté à l’hôpital avec des blessures graves, mais on ne craignait pas pour sa vie.

Le deuxième véhicule se trouvait à plus d’un kilomètre de là. La police croit que les deux adolescents ont été éjectés du véhicule; leur décès a été constaté sur les lieux.