Un violent séisme de faible profondeur a frappé la province chinoise du Sichuan

PÉKIN, Chine — Un fort tremblement de terre a frappé lundi soir la province du Sichuan, dans le sud de la Chine, faisant un nombre indéterminé de blessés, ont annoncé des responsables et des médias chinois.

Selon l’Institut américain d’études géologiques (USGS), le séisme avait une magnitude de 5,9 et son épicentre se trouvait à environ 19 kilomètres de la ville de Changning, dans le Sichuan. Il s’est produit à une faible profondeur, soit 10 kilomètres, d’après l’USGS. Les tremblements de terre peu profonds ont tendance à causer plus de dégâts aux bâtiments et aux infrastructures.

L’USGS a prévenu qu’il pourrait y avoir des victimes et des dégâts importants.

Le journal officiel «Beijing Youth Daily» a rapporté qu’un certain nombre de personnes avaient été blessées, mais l’information n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat. Le ministère responsable de la gestion des urgences a déclaré que des secouristes avaient été envoyés dans la région.

Un violent tremblement de terre avait frappé l’ouest de la province du Sichuan en 2008, faisant près de 90 000 morts. L’épicentre de ce séisme se trouvait à environ 400 kilomètres de celui de lundi.