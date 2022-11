Un VUS fonce dans une boutique Apple: au moins un mort

HINGHAM, Mass. — Au moins une personne a été tuée et 16 autres blessées lundi, quand un VUS a foncé dans une boutique Apple au Massachusetts.

Le procureur général du district de Plymouth, Timothy Cruz, a fourni plus de détails lors d’une conférence de presse. La police enquête et n’a pas immédiatement précisé si on croit qu’il s’agissait d’un geste volontaire.

La vitrine de la boutique a été éventrée. Des premiers répondants étaient sur place un peu avant 11 h, heure locale, dans la ville de Hingham.

Une infirmière qui travaille dans un hôpital voisin a dit au réseau WCVB que son établissement a été prévenu d’attendre une dizaine de victimes.

La boutique devait ouvrir ses portes environ une heure avant l’incident.