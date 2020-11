Un Webothon au profit de la Fondation Dr Julien aura lieu le 12 décembre prochain

MONTRÉAL — Contrairement à ses 17 premières éditions, la Guignolée de la Fondation Dr Julien ne pourra être tenue cette année devant ses locaux du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de Montréal, en raison de la crise sanitaire.

La Fondation Dr Julien fera donc appel à la générosité de toute la population et des entreprises du Québec lors d’un Webothon qui sera diffusé sur Facebook le samedi 12 décembre prochain à 14h00.

La collecte au profit de la pédiatrie sociale en communauté servira à recueillir des fonds pour les trois centres d’expertise et de formation associés la Fondation Dr Julien, mais aussi cette année pour plus d’une trentaine d’autres groupes participants à la travers le Québec.

Le Webothon d’une durée de 75 minutes sera coanimé le Dr Gilles Julien et le comédien et animateur Christian Bégin, parrain de la Fondation. Les artistes Guylaine Tanguay, Michel Rivard, Sarahmée et Catherine Major offriront des prestations musicales.

Entre-temps, des bénévoles seront à l’extérieur, à La Ruelle d’Hochelaga, sur la rue Aylwin, où les donateurs pourront faire un don sans avoir à sortir de leur voiture.