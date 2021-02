Unanimité à Ottawa et à Québec pour octroyer la résidence permanente à Mamadi Camara

OTTAWA — Les députés de Québec et d’Ottawa ont adopté à l’unanimité des motions distinctes visant à octroyer la résidence permanente à Mamadi Fara Camara, cet homme arrêté à tort le mois dernier.

À Québec, la demande est venue de la députée indépendante Catherine Fournier.

Sa motion demandait que l’Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral «d’accorder sans délai» la résidence permanente à M. Camara et au gouvernement du Québec «de lui octroyer le certificat de sélection du Québec en découlant».

Le Bloc québécois a pris la balle au bond en proposant, à son tour, une motion semblable aux Communes.

Le député bloquiste Alain Therrien a demandé au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté d’octroyer «dans les plus brefs délais» la résidence permanente à M. Camara, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Dans les deux cas, personne ne s’est opposé aux motions, ce qui suppose une unanimité des députés.

M. Camara, originaire de Guinée, est un chargé de laboratoire à Polytechnique qui a été accusé à tort, le 28 janvier dernier, d’avoir agressé un policier dans Parc-Extension, à Montréal. Il a été libéré des accusations qui pesaient contre lui après avoir passé six nuits en prison.

Radio-Canada révélait mardi que le gouvernement Trudeau réfléchissait à la possibilité d’accorder la résidence permanente à M. Camara, dont le permis d’étude expire au mois de mai.

Une motion, même unanime, signale cependant une intention et n’a pas force de loi. Le gouvernement fédéral devra décider si, oui ou non, il accorde la résidence permanente à M. Camara.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino, n’était pas disponible pour offrir une réaction dans l’immédiat.