Une accident de la route coûte la vie à un agent de la GRC au Manitoba

WINNIPEG — Un agent de la GRC est mort vendredi dans un accident de la route pendant qu’il était en service, a indiqué la commandante de la GRC au Manitoba, Jane MacLatchy.

Mme MacLactchy a dit samedi au cours d’une conférence de presse que le gendarme Allan Poapst, servait au sein du Groupe des liaisons avec les tribunaux, à Headingley.

L’accident est survenu sur l’autoroute périphérique, juste à l’est de la route 7.

Il revenait au travail vendredi après-midi lorsqu’une camionnette venant en sens inverse a traversé le terre-plein central et a percuté le véhicule du policier.

La mort de M. Poapst a été constatée sur place.

Les deux occupants de la camionnette ont été blessés et hospitalisés. On ignore leur état de santé.

La commandante MacLactchy a dit qu’une enquête était en cours sur le déroulement de l’accident. Elle a toutefois fait remarquer que les conditions au moment de l’accident étaient «atroces».

Selon elle, le gendarme Poapst était un grand fan de football et de hockey. Il faisait du bénévolat auprès de l’école de hockey des Jets de Winnipeg, dirigée par la True North Youth Foundation. «C’était un fervent joueur de hockey et un organisateur clé de nombreux tournois de hockey de la police et des pompiers», peut-on lire dans le communiqué de la GRC.

Allan Propst était le père de trois adolescentes. Il allait célébrer son 13e anniversaire de service dans la GRC dans quelques jours.