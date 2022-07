Une adolescente de 15 ans meurt dans un accident de VTT à Rivière-à-Pierre

RIVIÈRE-À-PIERRE, Qc — Un grave accident s’est produit à Rivière-à-Pierre, dans la région de la Capitale-Nationale dans lequel étaient impliquées deux adolescentes qui s’amusaient à bord d’un véhicule tout terrain (VTT).

Les services d’urgence ont été appelés vers 15h pour une collision de VTT survenu dans la zone d’exploitation contrôlée (Zec) de la Rivière-Blanche dans la municipalité de Rivière-à-Pierre.

«Deux jeunes filles circulaient sur le même VTT lorsqu’elles ont effectué une sortie de route et une embardée dans une courbe du secteur du lac La Salle. La conductrice, une jeune fille de 15 ans, a été blessée gravement et transportée dans un centre hospitalier», a fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

Des manœuvres de réanimation ont été tentées, mais malheureusement son décès a été constaté en soirée à l’hôpital.

Une passagère de 16 ans se trouvait sur le même véhicule. Cette dernière a subi des blessures mineures.

Les deux adolescentes portaient un casque lors de l’accident, indique la SQ. Elles étaient accompagnées d’un adulte qui était sur un autre VTT.

On ne connaît pas pour l’instant les causes de l’accident. Un patrouilleur en enquête-collision s’est rendu sur place. Une enquête est en cours, et une expertise mécanique sera nécessaire sur le VTT impliqué.