Une adolescente portée disparue depuis le 18 juin à Laval

LAVAL, Qc — Une adolescente de Laval est portée disparue, et ses proches s’inquiètent pour sa sécurité.

Le Service de police de Laval recherche Amélie Ruest-Gagnon, âgée de 16 ans.

Elle aurait quitté son domicile personnel le 18 juin, à la suite d’un «conflit», a indiqué la police.

L’adolescente n’est pas revenue à son domicile depuis ce temps. Elle pourrait se retrouver sur le territoire de Laval ou de Montréal, selon la police.

La jeune fille parle français, mesure cinq pieds et un pouce et pèse 125 livres. Elle a les cheveux noirs et a un piercing au nez, selon la description de la police.

Toute personne ayant de l’information permettant de localiser cette jeune fille peut la transmettre de façon confidentielle sur la ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 190618 058.