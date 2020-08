Une adolescente portée disparue depuis une semaine au Cap-Breton

CAP-BRETON, N.-É. — La GRC a diffusé jeudi une alerte à la population du Cap-Breton concernant une adolescente de 14 ans portée disparue depuis une semaine en Nouvelle-Écosse.

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Eskasoni dit avoir reçu «de nouveaux renseignements» mercredi soir sur les allées et venues possibles de Mary «Molly» Martin, vue pour la dernière fois le 13 août vers 16 h à Eskasoni.

La GRC demande aux résidents à l’est de la rivière Mira, au Cap-Breton, de garder l’oeil ouvert. La GRC croit que la jeune Autochtone est accompagnée d’un homme de 47 ans, Darcy Doyle, de Mira Gut. Ils se seraient trouvés mercredi soir à 19 h dans la région de Canoe Lake, dans le sud-est du Cap-Breton. La police croit qu’ils utilisent un véhicule tout-terrain de couleur verte.

Molly Martin mesure 5 pieds 1 pouce et pèse 100 livres; elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, a une rose tatouée sur son avant-bras gauche et porte peut-être des lunettes. Darcy Doyle mesure 6 pieds et pèse 190 livres, il a de longs cheveux noirs, les yeux bruns, une barbe complète et une moustache.

Les recherches aériennes et terrestres se poursuivaient jeudi, en collaboration avec le ministère des Terres et des Forêts de la Nouvelle-Écosse.