Une affaire de meurtre résolue près de 50 ans plus tard

MONTRÉAL — La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a résolu une affaire de meurtre datant de près de 50 ans. Un homme ayant vécu à Montréal en est le principal suspect.

Après que la nouvelle eut été ébruitée par certains médias, mardi, le corps de police provincial a confirmé les plus récents développements dans un point de presse virtuel, mercredi avant-midi.

Quarante-huit ans après la découverte de celle qui était jusqu’alors connue comme étant «la Dame de la Rivière Nation», la PPO a confirmé que la victime était bel et bien Jewell Parchman Langford, âgée de 48 ans au moment de son décès.

Son corps avait été retrouvé dans la rivière Nation le 3 mai 1975 par un agriculteur ontarien, tout près du pont de l’autoroute 417 où des traces de sang avaient été retrouvées. L’état du cadavre laissait croire qu’elle se trouvait dans l’eau depuis un certain temps.

Les pieds et les mains ligotés avec des cravates, la femme était enveloppée dans des serviettes vertes. Son linceul improvisé contenait aussi un chiffon-j, un câble coaxial noir et un suspendeur de tringle à rideaux.

L’enquête à l’époque n’avait pas permis d’identifier la victime. La PPO avait rouvert le dossier en août 2017 dans l’espoir d’en arriver à un dénouement. Plusieurs avis avaient été diffusés et même une récompense de 50 000 $ avait été offerte pour permettre de résoudre ce mystère.

Une sculpture en argile trois dimensions avait été réalisée par un artiste médicolégal et analyste de la reconstruction afin de reconstituer le visage de la femme, et ce, pour faciliter son identification.

La victime identifiée dès 2020

Au moment de relancer l’enquête, il y a six ans, le corps de la victime avait été exhumé afin d’y prélever des échantillons d’ADN, indique le détective Daniel Nadeau.

Dans la première moitié de 2019, la PPO a sollicité le projet DNA Doe, une organisation sans but lucratif fondée en 2017 qui se spécialise dans l’identification de personnes disparues.

Après quelques mois de recherche, notamment en comparant l’ADN recueilli à celui consigné dans plusieurs bases de données, il a été possible de confirmer que la femme était Mme Parchman Langford, dont la disparition avait été signalée par ses proches.

Cette femme d’affaires appréciée de sa communauté avait cessé de donner des nouvelles à sa famille, ce qui était inhabituel pour elle.

«Nous avons été incroyablement chanceux, avait déclaré, en décembre 2019, la chargée de projet C. Lauritsen. Nous avions plusieurs correspondances liées de près à la Dame de la rivière Nation, puis nous avons retrouvé des articles de journaux qui faisaient mention de la disparition de Jewell Langford. Elle attendait pratiquement que nous la trouvions.

«Ce qui est déchirant, c’est que la mère de Jewell, qui l’a cherchée pendant des années, est malheureusement décédée sans savoir ce qui est arrivé à sa fille», avait-elle ajouté.

La famille de la victime, originaire de Jackson, dans le Tennessee, a toujours suivi l’enquête de près. La dépouille de Jewell Langford lui a été retournée par le bureau du coroner de l’Ontario.

«Nous avons rencontré la famille pour lui faire part de nos conclusions, a relaté M. Nadeau lors du point de presse. Ça a été un moment très difficile et émouvant, mais les proches de Mme Langford ont désormais assez d’informations pour entamer leur deuil.»

Un ancien Montréalais suspecté

Le principal suspect, un octogénaire d’origine canadienne ayant déjà résidé à Montréal mais désormais établi en Floride, connaissait sa victime, a précisé l’inspecteur Nadeau, qui s’est fait avare de détails à son sujet pour ne pas entraver la suite des procédures.

Il a cependant confirmé que les preuves amassées indiquent que le crime se serait produit en Ontario et non au Québec.

Rodney Nichols, âgé de 81 ans, a été arrêté et fait l’objet d’une demande d’extradition.

«Ça fait plusieurs mois qu’on a émis le mandat d’arrestation et qu’on travaille avec le département de la justice pour faire avancer le dossier, a indiqué l’inspecteur Nadeau en entrevue avec La Presse Canadienne. Nous attendons des nouvelles pour la suite des choses.»

La PPO aurait préféré attendre l’arrivée de l’accusé en sol canadien avant d’annoncer le dénouement de cette affaire, mais la sortie de l’histoire dans certains médias lui a forcé la main, a-t-on indiqué.

Néanmoins, le dénouement de cette triste histoire est une source de fierté et de soulagement pour l’inspecteur Nadeau, qui travaille sur l’affaire depuis bientôt six ans.

«Beaucoup d’efforts et de temps ont été investis, on arrive à un résultat et on est vraiment contents de nos partenariats pour y arriver. C’est le fun de pouvoir identifier le corps, de le retourner à sa famille et de pouvoir fermer le dossier», dit-il.

