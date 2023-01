Une agente de voyage dit aux touristes au Mexique de garder toute leur tête

Le gouvernement fédéral affirme que 1,8 million de Canadiens se sont rendus au Mexique en 2022. Certains des sites touristiques les plus populaires incluent Cabo San Lucas, Cancún, Mazatlán, Playa Del Carman et Puerto Vallarta.

Les agents de voyages soulignent que les vols directs vers ces endroits et les centres de villégiature tout compris sont un attrait majeur. Néanmoins, comme les autres voyages, ce n’est pas sans risques.

Certains touristes canadiens au Mexique se sont barricadés dans leur hôtel cette semaine lors de la flambée de violence qui a suivi l’arrestation d’un important chef présumé d’un cartel de la drogue. La violence a été particulièrement féroce à Culiacán, Mazatlán, Los Mochis et Guasave.

Le Canada a conseillé aux voyageurs dans ces régions de s’abriter sur place, d’éviter les foules et les manifestations, et de ne pas essayer de franchir les barrages, même s’ils semblent non gardés.

D’autres risques dans diverses régions du Mexique, y compris Cancún et Playa del Carmen, comprennent les crimes violents, les vols à main armée, les agressions, les enlèvements et la fraude.

Une agente de voyages dit à ses clients de consulter le site Web du gouvernement avant leur départ et de se tenir au courant des nouvelles dans les médias locaux.

«Oui, il y a des choses dangereuses et effrayantes qui se produisent au Mexique. Mais en réalité, elles se produisent partout, déclare Lori Smith, une agente établie en Saskatchewan. J’envoie beaucoup de gens à Las Vegas ou à Orlando, en Floride, et le taux de criminalité est également élevé dans ces régions», ajoute-t-elle.

Son conseil est le même, quelle que soit la destination. «Ayez toute votre tête, toujours… suivez les pratiques de sécurité que vous suivrez à la maison.

«Ne vous saoulez pas et ne partez pas à l’aventure. C’est peut-être un mauvais choix.»

Mme Smith a ajouté qu’elle se rend régulièrement à Cancún et à Puerto Vallarta, parfois seule, pour vérifier les lieux avant d’envoyer ses clients.

«J’adore le Mexique, confie-t-elle. C’est balnéaire et tropical, et j’adore les gens. Ils sont sympathiques. Je m’y sens en sécurité. Et il y a des margaritas… des margaritas et des tacos.»