Une alerte Amber déclenchée pour retrouver deux fillettes ainsi qu’un suspect

Deux fillettes de Lévis étaient activement recherchées, jeudi, au lendemain de leur disparition à la suite d’un accident de la route nébuleux, ce qui a incité la Sûreté du Québec à déclencher une alerte Amber.

Considéré comme le principal suspect dans cette affaire, leur père, Martin Carpentier, âgé de 44 ans, manquait également à l’appel.

Norah Carpentier, 11 ans, ainsi que sa soeur, Romy, 6 ans, ont été vues pour la dernière fois mercredi, vers 20 h 30, à Lévis, en compagnie de leur père.

Les trois auraient été impliqués dans une sortie de route survenue un peu plus tard sur l’autoroute 20 est, dans le secteur de Saint-Apollinaire, près de Québec. Ils se trouvaient dans un véhicule de marque Volkswagen Passat 2008 qui aurait effectué des tonneaux.

«Lors de l’arrivée des services d’urgence, le véhicule était inoccupé et ces personnes manquent toujours à l’appel», a expliqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, de la Sûreté du Québec (SQ), au cours d’un entretien téléphonique.

Des recherches ont été effectuées dans le secteur boisé de l’incident, notamment avec l’hélicoptère de la SQ.

Les autorités ignoraient toujours le motif entourant la disparition des deux fillettes. Des témoins et des membres de la famille ont été rencontrés.

«On ignore les motivations de cette personne (du père), a dit Mme Bilodeau. Est-ce qu’ils ont été blessés lors de l’incident et se sont rendus dans un lieu qui est inconnu? Les enquêteurs font des vérifications.»

Par l’entremise d’une publication sur les réseaux sociaux, une femme qui s’identifiait comme la mère des deux fillettes avait indiqué qu’il fallait «retrouver mes filles et leur papa».

Lorsque vient le temps de déclencher une alerte Amber, les autorités doivent avoir des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a été enlevé et qu’il risque «de subir des lésions corporelles graves ou qu’il est en danger de mort».

— — —

Description des personnes recherchées:

— Norah Carpentier: 11 ans, 1,57 mètre (5 pieds et 2 pouces) portait une casquette blanche ainsi que des sandales blanches.

— Romy Carpentier: 6 ans, 91 centimètres (trois pieds) portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de coeur et du vernis à ongles rouge.

— Martin Carpentier: 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).