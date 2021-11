Une alerte météo aurait dû mieux prévenir la population, croit un chef autochtone

VICTORIA — Un chef des Premières Nations reproche au gouvernement de la Colombie-Britannique de ne pas avoir diffusé d’alerte météo pour prévenir les résidents des zones vulnérables aux inondations.

Il estime qu’on aurait pu informer les gens des ravages potentiels des pluies torrentielles qui ont laissé des centaines d’automobilistes bloqués sur des routes coupées par des coulées de boue meurtrières qui ont coûté la vie à au moins quatre personnes.

Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, a affirmé que la province aurait pu agir plus rapidement après qu’un dôme de chaleur ait fait près de 600 morts cet été et qu’un incendie de forêt ait détruit une grande partie de la ville de Lytton dans le canyon du Fraser.

«Rien que cette année, on s’attend à ce que tout le monde soit déjà prêt», a déclaré M. Teegee dans une entrevue lundi. «Les communautés des Premières Nations sont déjà en déficit, bien avant un feu de forêt, bien avant une inondation».

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a spécifié que la province travaille avec les Premières Nations pour les impliquer et répondre à leurs besoins.

«L’une des choses que nous voulons évidemment faire lorsque cet événement sera terminé, c’est de regarder où il y avait des lacunes et de nous assurer de les combler», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Environnement Canada a émis un nouveau bulletin météorologique spécial pour la côte nord de la Colombie-Britannique. La pluie devait se déplacer vers le sud lundi après qu’une rivière atmosphérique ait déversé des quantités de pluie sans précédent dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Armel Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a indiqué que 40 à 70 millimètres de pluie pourraient tomber dans la vallée du Fraser. Plus de 100 millimètres pourraient tomber dans les montagnes de la côte Nord, autour de Howe Sound.

Une autre rivière atmosphérique est attendue samedi, a-t-il dit.

«Nous n’envisageons pas nécessairement les mêmes quantités que nous avons vues il y a deux week-ends, mais on a un signal très fort que quelque chose se prépare pour le week-end et la semaine prochaine. On a encore des tempêtes actives», a déclaré M. Castellan. «Je veux donc simplement prévenir que nous avons affaire à une météo très intense dans un avenir prévisible, du moins dans la mesure où les prévisions sont disponibles».

M. Teegee a mentionné que plusieurs communautés des Premières Nations ont déjà été coupées par des routes inondées et qu’elles attendent que des ressources leur soient envoyées par hélicoptère, peut-être avant que les tempêtes hivernales n’affectent leur approvisionnement en électricité.

Environ 85% des membres des Premières Nations vivent dans des zones rurales, a-t-il précisé.

La Société des services d’urgence des Premières Nations collabore avec la Gestion des Urgences de la Colombie-Britannique pour la prestation de services. Mais M. Teegee a indiqué que ce financement n’est pas continu et que les ressources telles que la nourriture, l’eau et le carburant ont mis trop de temps à arriver en raison d’un «cauchemar bureaucratique».

M. Farnworth a mentionné que plus de 100 communautés autochtones ont été touchées par les inondations et les glissements de terrain dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Il a ajouté que la province a veillé à ce que des services culturellement appropriés soient fournis par des représentants des Premières Nations dans un centre d’accueil à Kamloops, par exemple.

«Gestion des urgences Colombie-Britannique (GUCB) travaille en étroite collaboration avec l’Autorité sanitaire des Premières Nations et la Société des services d’urgence des Premières Nations pour soutenir les communautés durement touchées», a déclaré M. Farnworth.

Patty Hajdu, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, a annoncé lundi un financement de 4,4 millions de dollars pour la Société des services d’urgence des Premières Nations de la Colombie-Britannique afin de soutenir les personnes touchées par les inondations.

«Les pertes de vies, de maisons, d’infrastructures, de biens et de moyens de subsistance, ainsi que la perturbation continue de la vie des gens sont dévastatrices», a indiqué Mme Hajdu dans un communiqué.

Le maire d’Abbotsford, Henry Braun, a déclaré que les agriculteurs de la région de la prairie de Sumas sont reconnaissants du soutien qu’ils ont reçu après l’inondation de leurs propriétés et la mort de leur bétail.

«Parmi cette gratitude, il y a aussi une profonde tristesse pour les pertes subies par les amis, la famille et les membres de la communauté», a souligné M. Braun lors d’une conférence de presse. «Nous savons que les effets des événements de cette dernière semaine seront durables».

L’annulation des ordres d’évacuation pour certaines propriétés a donné une lueur d’espoir, bien que d’autres évacuations soient possibles, surtout si d’autres pluies arrosent la région, a mentionné M. Braun.

L’autoroute transcanadienne n’est pas encore rouverte à Abbotsford, mais un tronçon en direction est, dans un secteur, a été rendu disponible pour les opérations agricoles d’urgence, a indiqué M. Braun.

Les équipes municipales qui travaillent jour et nuit depuis la semaine dernière ont réussi à réparer certaines digues sur la rivière Sumas et les travaux se poursuivent au-dessus et au-dessous de l’eau. Le personnel des Forces armées canadiennes apporte son aide en parcourant les digues à la recherche de faiblesses, en nettoyant les ponceaux et en livrant des aliments aux fermes, a-t-il ajouté.

Les ingénieurs en structure ont évalué tous les ponts qu’ils ont pu atteindre et qui auraient pu être touchés, tandis que les ingénieurs en géotechnique ont inspecté plus de 88 kilomètres de route et 29 ponceaux, a précisé M. Braun.

«Nous avons besoin que les niveaux d’eau baissent pour pouvoir poursuivre une grande partie de ces travaux, car il y a toujours un grand lac à l’extérieur», a-t-il ajouté.

M. Farnworth a indiqué que la province collabore avec le gouvernement fédéral afin de supprimer la période d’attente d’une semaine pour les personnes admissibles à l’assurance-emploi.

La Colombie-Britannique a déclaré l’état d’urgence la semaine dernière et a émis un décret limitant les achats de carburant à 30 litres par visite dans une station-service afin de préserver les réserves des véhicules transportant des biens essentiels. Elle a également limité l’accès à certaines autoroutes aux seuls déplacements essentiels.

Ron Hagen, de Merritt, travailleur de la voirie, a pu constater les dégâts causés par les inondations et les coulées de boue, après avoir fait partie des 7000 personnes forcées de quitter leur domicile lorsque la rivière Coldwater est sortie de son lit.

«(Sur) l’une des routes principales, l’eau s’est précipitée et il n’y a plus de route. Elle a simplement pris l’asphalte et l’a déplacé où elle voulait, créant un cratère et emportant tout», a-t-il décrit.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.