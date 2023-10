Une alpiniste américaine et un guide local meurent dans des avalanches au Tibet

PÉKIN, Chine — La mort de l’alpiniste américaine Anna Gutu et du guide népalais Mingmar Sherpa a été confirmée dimanche après que des avalanches ont frappé les pentes d’une montagne tibétaine, tandis que deux autres personnes sont toujours portées disparues, selon les médias chinois.

Les avalanches ont frappé le mont Shishapangma, au Tibet, samedi après-midi, à 7600 et 8000 mètres d’altitude, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Deux autres personnes, l’alpiniste américaine Gina Marie Rzucidlo et le guide de montagne népalais Tenjen Sherpa, sont portées disparues, selon l’agence de presse. Tenjen Sherpa faisait partie du duo qui a pulvérisé le record de l’ascension la plus rapide des 14 montagnes de plus de 8000 mètres d’altitude en juillet de cette année. Il voulait devenir le plus jeune alpiniste à gravir deux fois les 14 sommets.

Les avalanches ont également grièvement blessé le guide de montagne népalais Karma Geljen Sherpa, qui a été escorté en bas de la montagne par les sauveteurs et se trouve actuellement dans un état stable.

Au total, 52 alpinistes de différents pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Italie, tentaient d’atteindre le sommet de la montagne lorsque les avalanches se sont produites, a indiqué Xinhua.

Les activités d’escalade sur le Shishapangma ont depuis été suspendues en raison des conditions d’enneigement.

Le Shishapangma est la 14e montagne la plus haute du monde, à plus de 8027 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le mois d’octobre, après la saison des pluies de la mousson, est une période populaire pour se rendre dans l’Himalaya, mais les experts ont mis en garde contre le changement climatique qui a augmenté le risque d’avalanches dans la région.

Au moins 120 personnes ont été tuées par des avalanches dans l’Himalaya indien au cours des deux dernières années.