Une ancienne directrice de la santé publique de l’Estrie sera candidate de QS

Les prochaines élections québécoises ne se dérouleront que le 3 octobre, mais déjà les principaux partis commencent à placer leurs pions sur l’échiquier politique

Mélissa Généreux, une ancienne directrice régionale de la Santé publique de l’Estrie, sera candidate de Québec Solidaire dans la circonscription de Saint-François, a annoncé dimanche le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, sur sa page Facebook.

La candidature de Mme Généreux sera officiellement présentée lundi par M. Nadeau-Dubois et la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Mélissa Généreux est actuellement professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

«Son parcours est impressionnant. Sa passion est franchement inspirante. Surtout, elle partage notre vision d’un système de santé à visage humain, et on a besoin d’elle à Québec pour la concrétiser», a écrit M. Nadeau-Dubois dans son message.

La Dre Généreux est aussi médecin-conseil à la Direction de santé publique de l’Estrie et à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et coordonnatrice du volet santé de l’organisme Ouranos qui regroupe plus de 400 chercheurs, experts, praticiens et décideurs sur les changements climatiques.

Auparavant, elle a été directrice régionale de la santé publique de l’Estrie de 2013 à 2019.

En décembre, la Dre Généreux avait qualifié la communication gouvernementale sur la pandémie de COVID-19 de «déficiente» lors d’une entrevue accordée au quotidien La Tribune.

«Il faut voir la réalité en face, les gens vivent énormément d’inquiétudes et d’anxiété au quotidien », avait-elle alors dit.

Aux dernières élections en 2018, la caquiste Geneviève Hébert l’avait emporté par plus de 4400 voix devant le libéral Charles Poulin. Le candidat de Québec solidaire, Kevin Côté, avait terminé au troisième rang, récoltant 22,7 % des suffrages