Une astronaute américaine passera 11 mois dans l’espace

CAP CANAVERAL, Fla. — Une astronaute américaine passera 11 mois à bord de la Station spatiale internationale, établissant une nouvelle marque pour une femme.

Christina Koch restera en orbite jusqu’au mois de février. Elle frôlera le record de 340 jours établi par l’Américain Scott Kelly. Elle savait, avant de s’envoler le mois dernier, que son séjour pourrait se prolonger jusqu’en 2020.

Un autre astronaute de la NASA restera dans l’espace plus longtemps que prévu. Andrew Morgan prendra le chemin de la Station spatiale cet été pour une mission de neuf mois, soit nettement plus que les six mois habituels.

La NASA a annoncé les nouvelles missions plus tôt cette semaine.

Mme Koch battra le record de la retraitée Peggy Whitson à la fin de décembre. Mme Whitson avait passé 288 jours dans l’espace.