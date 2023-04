Une attaque armée au Mexique fait 7 morts dans un centre de villégiature

MÉXICO — Une bande d’hommes armés a envahi un centre de villégiature où des dizaines de vacanciers passaient a fin de semaine dans le centre du Mexique et a ouvert le feu, tuant six adultes et un enfant de 7 ans, ont indiqué les autorités.

Les autorités de la municipalité de Cortazar, dans l’État de Guanajuato, ont indiqué dans une déclaration qu’une huitième personne avait été grièvement blessée lors de l’attaque perpétrée en milieu d’après-midi au centre de villégiature La Palma. La déclaration ne précise pas le motif possible de l’attaque.

Après la fusillade, les assaillants ont détruit la boutique du spa et se sont emparés des caméras de sécurité avant de s’enfuir, ont indiqué les autorités. Trois femmes, trois hommes et un enfant sont morts.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre plusieurs personnes en maillot de bain qui courent dans tous les sens en pleurant, en criant et en serrant leurs enfants dans leurs bras.

Des soldats et des policiers mexicains aidés par un hélicoptère étaient à la recherche des assaillants.

Guanajuato, centre agricole et industriel, est depuis des années l’État le plus violent du Mexique. Le cartel de la drogue de Jalisco Nouvelle Génération s’est battu avec des groupes criminels locaux, dont le cartel Santa Rosa de Lima, qui est apparemment soutenu par le cartel de Sinaloa.