Une attaque au couteau fait cinq blessés dans un centre commercial de Manchester

MANCHESTER, Royaume-Uni — Un homme brandissant un grand couteau a attaqué des clients et poursuivi des policiers non armés dans un centre commercial du nord-ouest du Royaume-Uni, vendredi, avant d’être arrêté. Les autorités croient qu’il s’agissait d’un attentat terroriste.

Cinq personnes ont été blessées, dont trois qui ont dû être transportées à l’hôpital. Le suspect est un homme âgé de 41 ans. La police ne pense pas que quiconque d’autre ait été impliqué dans l’attaque au centre Arndale de Manchester.

«Nous ne connaissons pas la motivation de cette terrible attaque, a déclaré le chef adjoint de la police du Grand Manchester, Russ Jackson. Cela semblait aléatoire, c’était certainement brutal et bien sûr extrêmement effrayant pour tous ceux qui en ont été témoins.»

M. Jackson a ajouté que l’incident allait «rappeler des souvenirs des terribles événements de 2017», lorsque 22 personnes ont été tuées quand un kamikaze a attaqué un concert de la vedette pop Ariana Grande au Manchester Arena, à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l’attaque de vendredi.

L’attentat à la bombe au Manchester Arena avait créé un grand sentiment d’angoisse dans la population, en partie parce que la plupart des victimes étaient de jeunes admiratrices d’Ariana Grande, très populaire auprès des adolescents.

Les témoins de l’attaque de vendredi ont décrit un mouvement de panique parmi les clients qui ont cherché à se mettre en sécurité dans les magasins. Des agents de soutien de la communauté non armés ont confronté le suspect, mais ont été poursuivis alors qu’ils demandaient des renforts. Des officiers armés et non armés ont répondu dans les cinq minutes suivantes.

Le suspect avait initialement été arrêté pour voies de fait, mais a ensuite été arrêté pour «commission, préparation et instigation d’un acte de terrorisme».

Le premier ministre Boris Johnson s’est dit «choqué par l’incident», ajoutant: «Mes pensées vont aux blessés et à tous ceux qui sont touchés.»