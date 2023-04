Une attaque menée par des soldats djihadistes fait au moins 44 morts au Burkina Faso

DAKAR, Sénégal — Au moins 44 personnes ont été tuées par des extrémistes islamiques lors de plusieurs attaques qui ont eu lieu dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le gouvernement local samedi.

Des soldats djihadistes ont attaqué les villages de Kourakou et Tondobi, dans la province de Seno, selon le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, qui est aussi gouverneur de la région du Sahel.

Les attaques, qu’il a qualifiées de «barbares » et «ignobles», auraient eu lieu jeudi et vendredi. M. Sorgho a assuré que le gouvernement s’affairait déjà à ramener de la stabilité dans la région.

Pays d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est aux prises avec une montée de la violence djihadiste liée aux groupes Al-Qaïda et Daesh, qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé deux millions en six ans.

Ces conflits ont divisé une population autrefois unie, ce qui a mené à deux coups d’État militaires l’année dernière.

Les incidents violents se sont toutefois multipliés récemment, à mesure que les djihadistes prennent le contrôle de certains villages, ce qui empêche des centaines de milliers de personnes de se déplacer librement.

En février, Daesh a affirmé avoir tué plus de 70 soldats, en plus d’en avoir blessé des dizaines d’autres et d’avoir pris cinq personnes en otage, lorsque ses membres ont pris en embuscade un convoi militaire.

Quelques semaines plus tôt, les djihadistes avaient tué au moins 32 personnes, dont des soldats et des civils, dans de multiples attaques à travers le pays.

Cette montée de la violence a créé la pire crise humanitaire de l’histoire du pays, obligeant un citoyen sur cinq — environ 4,7 millions de personnes — à avoir recours à une forme ou une autre d’aide humanitaire, selon les Nations unies.