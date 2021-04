Une autre experte attribue la mort de George Floyd au manque d’oxygène

MINNEAPOLIS — Un autre témoin expert au procès de l’ex-policier Derek Chauvin a attribué la cause de la mort de George Floyd à la méthode de contention employée par les agents avant toute autre hypothèse liée à la drogue ou à une crise cardiaque comme le soutient la défense.

Le témoignage vendredi de la Dre Lindsey Thomas, médecin légiste retraitée depuis 2017 du bureau du médecin légiste du comté de Hennepin, à Minneapolis, est venu appuyer les conclusions des autres experts appelés par la poursuite depuis le début du procès.

Dre Thomas, qui n’a pas travaillé sur l’affaire Floyd, a déclaré que le «principal mécanisme ayant entraîné la mort» était l’asphyxie ou l’insuffisance d’oxygène. Une conclusion qu’elle dit avoir tiré principalement en analysant la vidéo montrant la victime de 46 ans peinant à respirer alors que l’agent Chauvin demeure agenouillé sur sa nuque et que deux autres agents la maintiennent au sol.

«C’est une mort où le coeur et les poumons ont cessé de fonctionner. Le fait est que cela est dû à la maîtrise, la contention et la compression exercées par les forces de l’ordre», a affirmé l’experte.

Le rapport d’autopsie écartait lui-même la crise cardiaque, l’anévrisme et toute autre cause. La Dre Thomas a ajouté que la mort n’avait rien à voir avec une surdose de drogue non plus.

«Il n’y a aucune preuve laissant croire que (George Floyd) serait mort ce soir-là sans son interaction avec les forces de l’ordre», a-t-elle dit au tribunal.

Le médecin légiste du comté de Hennepin, Andrew Baker, qui devait témoigner plus tard, a conclu dans son rapport que M. Floyd était mort d’un arrêt cardiorespiratoire aggravé par les méthodes de contention des forces de l’ordre et la pression exercée sur son cou.

La Dre Lindsey Thomas dit être en accord avec les conclusions de son ex-collègue, mais va plus loin en spécifiant qu’il s’agit d’une mort par asphyxie. Elle reconnaît que cela n’est pas précisé dans le rapport d’autopsie, mais qu’une telle omission ne serait pas inhabituelle.

Derek Chauvin, 45 ans, est accusé de meurtre et d’homicide pour la mort de George Floyd survenue le 25 mai 2020. L’ex-policier était resté agenouillé sur le cou de la victime durant ce que la poursuite évalue à près de 9 minutes 30 secondes.

M. Floyd venait d’être interpellé par la police aux abords d’un marché après qu’on l’eut accusé d’avoir tenté d’écouler un faux billet de 20 $.

Des témoins ont filmé les derniers instants de la victime, un homme noir, qui répétait être incapable de respirer sous le poids du policier blanc qui le retenait.

Cette affaire a déclenché des mouvements de protestation et des flambées de violence partout aux États-Unis.

En défense, l’avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, a plaidé que son client n’avait fait qu’appliquer les techniques qu’on lui a enseignées et qu’il n’était pas responsable de la mort de M. Floyd. La défense allègue que la victime souffrait d’hypertension et d’une maladie cardiaque et qu’une autopsie avait trouvé des traces de fentanyl et de méthamphétamines dans son organisme.

En contre-interrogatoire, Eric Nelson a adressé une série de questions hypothétiques à la Dre Thomas. Il cherchait à savoir si d’autres causes pourraient être retenues si on enlevait le contexte du décès de George Floyd. Une approche que la poursuite a tournée en ridicule en insistant sur le fait que le contexte était directement lié à la cause du décès.

La Dre Thomas a réitéré que les circonstances du décès sont «très bien documentées» et que c’est la position du corps, couché sur le ventre avec les mains attachées dans le dos et le poids des policiers sur le dos, qui a provoqué l’asphyxie.

Une jurée influencée?

Par ailleurs, le juge Peter Cahill s’est adressé à une jurée vendredi. Il l’a interrogée au sujet de possibles influences externes.

La dame a indiqué qu’elle avait brièvement aperçu des images en lien avec le procès sur un écran de télévision dont le son était coupé. Elle a ajouté que sa belle-mère lui avait envoyé un message texte disant: «Il semble que c’était une mauvaise journée», un message auquel elle n’aurait pas répondu.

Le juge lui a permis de demeurer au sein du jury.

– Par Amy Forliti, Steve Karnowski et Tammy Webber, The Associated Press