Une autre minorité semble probable, mais elle pourrait être très différente

OTTAWA — Les Canadiens ont choisi des gouvernements minoritaires dans quatre des six dernières élections fédérales et le scrutin de lundi semble susceptible d’en produire un cinquième.

Que ce soit une minorité libérale ou conservatrice, c’est à chacun de parier.

Les sondages suggèrent que les deux partis sont dans une impasse, la majorité des sièges à la Chambre des communes n’est à portée d’aucun d’entre eux – une situation comparable à celle de 2019 lorsque les libéraux de Justin Trudeau ont remporté une minorité relativement stable.

Mais cela ne signifie pas que cette élection produira le même résultat.

Voici quelques éléments à garder à l’esprit sur la façon dont les gouvernements minoritaires sont formés et ce à quoi un autre pourrait ressembler:

— Lequel des deux favoris forme finalement le gouvernement ne dépend pas nécessairement de celui qui remporte la plus grande part du vote populaire ou même de celui qui remporte le plus de sièges.

Cela dépend plutôt du parti qui peut obtenir la confiance de la Chambre, note le politologue de l’Université de la Colombie-Britannique, Maxwell Cameron.

Et cela signifie : quel parti est capable de rassembler suffisamment d’appuis d’un ou plusieurs petits partis pour remporter des votes de confiance cruciaux?

— S’il voyait peu de chances de rassembler suffisamment d’appuis de l’opposition pour continuer à gouverner, M. Trudeau démissionnerait probablement et permettrait aux conservateurs de former le gouvernement.

Mais, quel que soit le résultat, Justin Trudeau a le droit de continuer à gouverner jusqu’à ce qu’il soit vaincu lors d’un vote de confiance à la Chambre des communes. Les partis d’opposition auraient leur première occasion de renverser son gouvernement en votant contre le discours du Trône, qui ouvre chaque nouvelle session parlementaire.

Si le discours du Trône était rejeté, ce serait la prérogative de la gouverneure générale d’inviter le chef conservateur Erin O’Toole à former un nouveau gouvernement. M. O’Toole devrait alors obtenir l’appui d’un ou plusieurs des autres partis d’opposition afin de gagner la confiance de la Chambre. S’il en est incapable, une autre élection serait déclenchée.

— En 2019, les conservateurs ont en fait remporté une part légèrement plus importante du vote populaire, mais, comme une grande partie de ces votes était concentrée dans les provinces des Prairies, ils ont récolté 36 sièges de moins que les libéraux.

Il n’y a jamais eu de suspense quant à savoir si les libéraux continueraient de gouverner. Il ne leur manquait que 13 sièges pour obtenir la majorité et le chef du NPD Jagmeet Singh, dont le parti a remporté 24 sièges, avait clairement indiqué pendant la campagne que les néo-démocrates n’appuieraient jamais une minorité conservatrice.

Justin Trudeau a pu gouverner sans conclure d’accord formel avec les partis d’opposition, s’appuyant sur l’appui de différents partis à différents moments pour survivre aux votes de confiance et adopter des lois.

— M. Singh n’a pas exclu cette fois de soutenir les conservateurs. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, non plus.

Bien que M. O’Toole ait amené les conservateurs davantage vers le centre du spectre politique, M. Cameron soupçonne qu’il lui serait encore plus difficile de trouver un partenaire de danse aux Communes, puisque le Bloc et le NPD sont plus alignés idéologiquement avec les libéraux.

Cependant, l’appui virtuel du premier ministre du Québec, François Legault, aux conservateurs pourrait influencer le Bloc à donner à Erin O’Toole une occasion d’occuper le bureau du premier ministre.

— Que se passerait-il donc si le NPD appuyait les libéraux et que le Bloc appuyait les conservateurs, mais, même ainsi, aucun des favoris ne pouvait obtenir l’appui de la majorité aux Communes?

Dans ce cas, il est théoriquement possible qu’une poignée de députés du Parti vert ou du Parti populaire puisse déterminer lequel des favoris forme le gouvernement.

— Plus l’un ou l’autre des favoris est éloigné des 170 sièges nécessaires pour obtenir une majorité, plus les petits partis auraient de l’influence pour faire des demandes en échange de leur appui.

Il existe trois approches des minorités, note M. Cameron, la plus courante est l’approche informelle du vote par vote, soit celle qu’a adoptée Justin Trudeau au cours des deux dernières années. M. Cameron soupçonne que ce serait à nouveau l’approche adoptée si les élections de lundi produisaient une autre minorité.

Cependant, il est possible que M. Trudeau ou M. O’Toole soient contraints d’aller plus loin, en négociant un accord avec un ou plusieurs petits partis pour les appuyer pendant une certaine période en échange d’une action législative précise.

C’est ainsi que les libéraux de David Peterson ont pris le pouvoir en Ontario en 1985, concluant un accord de deux ans avec le NPD pour renverser les conservateurs, qui avaient remporté le plus de sièges.

C’est aussi ainsi que le NPD de John Horgan a remporté le pouvoir en Colombie-Britannique en 2017, évinçant les libéraux qui avaient remporté le plus de sièges en obtenant le soutien des trois députés verts.

Il est également possible que les petits partis demandent à faire partie d’un gouvernement de coalition. Mais les coalitions, bien que courantes dans d’autres pays, sont rares au Canada où la notion a été entachée par une tentative avortée de renverser Stephen Harper peu de temps après avoir remporté une deuxième minorité conservatrice en 2008.

À ce moment-là, les libéraux et le NPD ont négocié une entente pour former un gouvernement de coalition fragile, mais comme les deux partis combinés étaient toujours incapables de former une majorité, ils ont dû obtenir une promesse d’appui du Bloc québécois. Pour compliquer encore les choses, le futur premier ministre de la coalition, Stéphane Dion, avait déjà démissionné de son poste de chef libéral.

Stephen Harper a critiqué la coalition comme un affront à la démocratie, la qualifiant effectivement de tentative de coup d’État soutenu par les séparatistes et remportant la guerre des relations publiques. Il a ensuite persuadé la gouverneure générale de proroger le Parlement, ce qui lui a permis de gagner du temps.

À la reprise des travaux au Parlement, M. Dion n’était plus en poste, les libéraux avaient été refroidis et l’accord de coalition s’est effondré.

— Alors que les petits partis pourraient être tentés de faire des demandes significatives en échange de leur appui, M. Cameron pense que leur pouvoir de négociation serait limité par le fait que personne ne voudrait plonger le pays dans une énième élection au milieu de la quatrième vague de COVID-19.