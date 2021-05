Une autre poursuite civile pour agression sexuelle est déposée contre Gilbert Rozon

MONTRÉAL — Une deuxième poursuite civile vient de s’abattre sur Gilbert Rozon.

Cette fois, le magnat déchu de l’humour fait face à une poursuite civile de 1,7 million $ intentée par la réalisatrice Lyne Charlebois, qui l’accuse de l’avoir violée en 1982 alors qu’elle était âgée de 24 ans.

Lyne Charlebois est l’une des organisatrices du groupe Les Courageuses qui a tenté, sans succès, d’obtenir l’autorisation d’intenter une action collective contre Gilbert Rozon.

L’agression serait survenue alors que Mme Charlebois commençait sa carrière de photographe. Elle avait rendez-vous avec M. Rozon pour discuter d’un contrat de photographie et s’était présentée à son bureau avec son portfolio. Gilbert Rozon l’avait reçue, mais avait repoussé leur discussion en soirée. Il était allé la chercher chez elle et avait soupé avec elle et son conjoint.

Après le repas, ils sont sortis pour aller discuter affaires autour d’un verre et Gilbert Rozon aurait demandé de passer d’abord chez lui pour changer de chemise.

C’est une fois dans la demeure du producteur que celui-ci l’aurait traînée de force dans sa chambre pour la violer. Dans sa poursuite, Lyne Charlebois raconte «avoir eu peur, la plus grande peur de toute sa vie. Elle pensait que Rozon allait la tuer.»

Elle décrit l’agression comme ayant été courte et brutale et dit à nouveau avoir été «pétrifiée par la peur», avoir figé et avoir été «en état de choc».

Deux autres tentatives infructueuses

Lyne Charlebois n’en est pas à sa première tentative d’obtenir justice. En 1998, lorsque le magnat de l’humour avait été accusé d’agression sexuelle à l’endroit d’une croupière du Manoir Rouville-Campbell, Mme Charlebois avait appelé la police pour porter plainte elle aussi contre lui. Les policiers l’avaient découragée de le faire.

Puis, à la suite des dénonciations multiples de Gilbert Rozon dans la foulée du mouvement #metoo, elle avait été au nombre des 14 présumées victimes qui avaient porté plainte au SPVM, qui n’en avait finalement retenu qu’une, celle d’Annick Charette, accusation pour laquelle Gilbert Rozon a été acquitté en décembre dernier.

Lyne Charlebois dit avoir toujours des séquelles de cette agression. Elle y impute la rupture précipitée avec son conjoint de l’époque. Elle dit être célibataire depuis 30 ans et ne plus faire confiance aux hommes. Elle rapporte également avoir souffert de problèmes de toxicomanie et d’avoir refusé de nombreux emplois et contrats reliés à l’humour, dont un contrat de télé qui aurait pu lui rapporter 400 000 $ sur quatre saisons de tournage.

Le 15 avril dernier, la comédienne Patricia Tulasne, aussi membre du collectif des Courageuses, déposait sa propre poursuite réclamant 1,6 million $ à Gilbert Rozon pour l’avoir «brutalement violée» en 1994.