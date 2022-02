Une autre puissante tempête hivernale menace les États-Unis

AUSTIN, Texas — Une autre puissante tempête hivernale devrait commencer à balayer les États-Unis au cours des prochaines heures.

De la neige abondante devrait tomber sur les Rocheuses et de la pluie verglaçante aussi loin vers le sud que le Texas. La tempête devrait ensuite déverser de la neige et de la glace sur la région du Midwest.

Cette tempête arrive un an après celle qui a dévasté l’infrastructure électrique du Texas, faisant des centaines de morts.

Des veilles et des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur d’El Paso, au Texas, jusqu’à Burlington, au Vermont. Le nord-est des États-Unis se relève à peine d’une tempête qui a généré des conditions de blizzard dans plusieurs secteurs il y a à peine quelques jours.

Le Service national météorologique prévient qu’entre 15 et 30 centimètres de neige sont attendus d’ici à jeudi matin dans des régions des Rocheuses et du Midwest. De la pluie verglaçante est probable du Texas jusqu’à la vallée de l’Ohio.

Les météorologues annoncent entre 20 et 35 centimètres de neige mercredi et jeudi dans certains coins du Michigan, et notamment dans la région de Détroit. Des accumulations similaires sont prédites entre mercredi et vendredi matin dans le nord-ouest de l’Ohio.