Une avalanche tue quatre skieurs dans l’État de l’Utah

SALT LAKE CITY — Une avalanche a tué quatre skieurs et en a blessé quatre autres samedi dans un centre de loisirs de l’Utah aux États-Unis.

Le service de police de Milcreek a déclaré à la chaîne de télévision KSTU qu’il avait été alerté d’une avalanche vers 11 h 40 après avoir reçu un appel de détresse provenant de Millcreek Canyon.

Les huit skieurs avaient des détecteurs de victime d’avalanche, qui émettent des ondes radio, a déclaré le service de police à la chaîne de télévision.

Les survivants ont été capables de se sortir de la neige, mais on ignore s’ils sont blessés, a déclaré la police. Les survivants ont également pu retrouver et déterrer les quatre autres skieurs, mais ils étaient déjà morts, toujours selon les policiers.

Les noms des victimes n’ont pas encore été dévoilés.

«Nous sommes navrés par la tragique nouvelle de quatre morts à la suite d’une avalanche dans la région de Millcreek Canyon cet après-midi», a déclaré la maire du comté de Salt Lake, Jenny Wilson, dans un communiqué. «Nous pleurons profondément les pertes en vies humaines dues à cet incident dévastateur.»

Le gouverneur Spencer Cox a déclaré sur Twitter que l’accident était «une terrible tragédie et nos prières vont aux victimes et aux familles impliquées. Nous sommes reconnaissants envers les premiers répondants et les quatre personnes qui se sont engagées dans cet effort de sauvetage et de récupération. Le risque d’avalanche est élevé, soyez extrêmement prudent. »

Millcreek Canyon est fermé aux loisirs au moins jusqu’à dimanche.

– Par The Associated Press