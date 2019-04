Une avalanche tue une personne au parc national Yoho, en Alberta

LAKE LOUISE, Alb. — Une personne blessée lors d’une avalanche survenue au parc national Yoho, en Alberta, a succombé à ses blessures, a annoncé Parcs Canada, dimanche.

L’agence fédérale a indiqué que l’homme faisait partie d’un groupe de trois personnes qui ont été surpris samedi après-midi par une avalanche au mont des Poilus, dans le champ de glace Wapta, à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Calgary.

Selon le service ambulancier aérien STARS, l’homme était dans un état jugé critique.

Les deux autres membres du groupe n’ont pas été blessés.

Parcs Canada a dit que cette avalanche n’était pas liée à celle survenue mardi dans le parc national de Banff qui a coûté la vie à trois alpinistes professionnels: l’Américain Jess Roskelley et les Autrichiens David Lama et Hansjorg Auer. Les corps des trois disparus ont été retrouvés sans vie, a annoncé Parcs Canada, dimanche.

Les recherches pour tenter de retrouver les trois hommes ont été entravées par le mauvais temps et les conditions dangereuses.

Sur son site Internet, Parcs Canada a noté dimanche que «le risque d’avalanche est variable et peut aller de faible à élevé» dans les parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay et que «les conditions peuvent changer rapidement en raison du réchauffement diurne».