Une baladodiffusion récipiendaire du Prix ÉquiLibre 2023

MONTRÉAL — Le collectif ÉquiLibre a annoncé mercredi que la baladodiffusion «À plat ventre: la culture des diètes avec Loonie» est le récipiendaire de son 13e prix annuel visant à récompenser des initiatives de tout acabit ayant valorisé l’acceptation de la diversité corporelle.

Animée par Caroline Huard et produite par KOTV, «À plat ventre…» plonge ses auditeurs «dans une quête d’explications et de réponses sur la culture des diètes et son influence majeure sur nos vies».

Il s’agit de l’initiative ayant récolté le plus d’appuis au terme d’un vote tenu en ligne au cours de la dernière semaine.

Les autres finalistes, dévoilés le 13 mars dernier, étaient Sonia Tremblay pour son compte Instagram @_sonia_tremblay, l’émission «Des bons mots», pensée et animée par Gabrielle Morissette et produite par MAtv Québec, l’auteure Renee Wilkin et l’illustratrice Annie Bélanger pour le troisième tome de la collection Petits Géants, «Le joli bedon rond de Marion», de même que l’organisme Arrimage Estrie, pour sa série de capsules vidéo traitant de la grossophobie.

ÉquiLibre rappelle que près d’un Québécois sur cinq (18 %) doute de sa valeur comme personne en raison des normes de beauté véhiculées par les médias, selon des chiffres obtenus l’automne dernier dans un sondage de la firme Léger.

