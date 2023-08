Une baleine géante trouvée dans le désert péruvien

NEW YORK — Il pourrait y avoir un aspirant à la ceinture de l’animal le plus lourd de l’histoire.

Alors que la baleine bleue d’aujourd’hui détient depuis longtemps le titre, des scientifiques ont déterré des fossiles d’un ancien géant qui pourrait faire pencher la balance.

Les chercheurs ont décrit la nouvelle espèce ― appelée Perucetus colossus, ou «baleine colossale du Pérou» ― dans la revue Nature de mercredi. Chaque vertèbre pèse plus de 100 kilos et ses côtes mesurent près de 1,4 mètre.

«C’est passionnant de voir un animal aussi gigantesque et aussi différent de tout ce que nous connaissons», a déclaré Hans Thewissen, un paléontologue à l’université Northeast Ohio Medical, qui n’a joué aucun rôle dans la recherche.

Les ossements ont été découverts pour la première fois il y a plus de dix ans par Mario Urbina, du musée d’histoire naturelle de l’université de San Marcos à Lima. Une équipe internationale a passé des années à les extraire du flanc d’une pente rocheuse abrupte dans le désert d’Ica, une région du Pérou qui était autrefois sous l’eau et qui est connue pour ses riches fossiles marins. Les résultats : 13 vertèbres de la colonne vertébrale de la baleine, quatre côtes et un os de la hanche.

Ces fossiles massifs, vieux de 39 millions d’années, «ne ressemblent à rien de ce que j’ai pu voir», a assuré un auteur de l’étude, Alberto Collareta, un paléontologue à l’université italienne de Pise.

Après les fouilles, les chercheurs ont utilisé des scanneurs 3D pour étudier la surface des os et les ont percés pour jeter un coup d’œil à l’intérieur. Ils ont utilisé le squelette énorme ― mais incomplet ― pour estimer la taille et le poids de la baleine, en utilisant des mammifères marins modernes à titre de comparaison, a expliqué un autre auteur de l’étude, Eli Amson, qui est paléontologue au Musée national d’histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne.

Ils ont calculé que l’ancien géant pesait entre 94 et 375 tonnes (85 et 340 tonnes métriques). Les plus grandes baleines bleues découvertes se situaient dans cette fourchette, à environ 200 tonnes (180 tonnes métriques).

Son corps s’étendait sur environ 20 mètres de long. Les baleines bleues peuvent être plus longues, certaines atteignant plus de 30 mètres.

Cela signifie que la nouvelle baleine découverte était «peut-être l’animal le plus lourd de tous les temps», a déclaré M. Collareta, mais «ce n’était probablement pas l’animal le plus long de tous les temps».

Elle pèse plus lourd en partie parce que ses os sont beaucoup plus denses et lourds que ceux d’une baleine bleue, a expliqué M. Amson.

Ces os très denses suggèrent que la baleine passait son temps dans des eaux côtières peu profondes, selon les auteurs. D’autres habitants des côtes, comme les lamantins, ont des os lourds qui leur permettent de rester près du fond marin.

Sans le crâne, il est difficile de savoir ce que la baleine mangeait pour soutenir un corps aussi énorme, a indiqué M. Amson.

Il est possible que P. colossus ait cherché de la nourriture sur le fond marin, ont indiqué les chercheurs, ou qu’elle ait mangé des tonnes de krill et d’autres minuscules créatures marines dans l’eau.

Mais «je ne serais pas surpris que cette chose se nourrisse d’une manière totalement différente que nous n’aurions jamais imaginée», a ajouté M. Thewissen.