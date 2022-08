Une baleine noire est empêtrée dans le golfe du Saint-Laurent, dit Pêches et Océans

SHIPPAGAN, N.-B. — Les autorités fédérales disent être au courant de la présence d’une baleine noire empêtrée dans le golfe du Saint-Laurent, à environ 48 miles marins des côtes du Nouveau-Brunswick.

L’animal aurait été aperçu pour la dernière fois au large de Shippagan, au nord-est du Nouveau-Brunswick.

Le ministère des Pêches et Océans indique que ses partenaires d’intervention sont en attente. «Si la baleine est retrouvée, et que les conditions météorologiques et maritimes le permettent, des efforts seront déployés pour tenter de la secourir des engins de pêche dans lesquels elle se trouve empêtrée», dit-on dans le communiqué transmis dimanche après-midi.

La baleine a été observée samedi par un avion du ministère.

Les autorités ajoutent que l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre a associé la baleine empêtrée à un animal âgé d’un an, qui serait le baleineau de la baleine noire de 2021, connu sous le matricule 3720. Elles disent ignorer pour le moment l’état de la baleine et depuis quand elle est empêtrée.