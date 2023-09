Une brèche a compromis les renseignements de 3,4 millions de personnes en Ontario

Une agence ontarienne qui recueille des données sur les grossesses et les naissances dans la province affirme qu’une faille de cybersécurité survenue plus tôt cette année a entraîné une fuite des informations personnelles sur la santé d’environ 3,4 millions de personnes.

Le Registre et Réseau des bons résultats dès la naissance (BORN Ontario) affirme que la fuite de mai concerne principalement les personnes cherchant des soins de grossesse et les nouveau-nés dans la province.

Le registre périnatal et infantile, financé par le ministère provincial de la Santé, indique que la fuite est le résultat d’une violation internationale d’un logiciel de transfert de fichiers qu’il utilisait pour envoyer des informations à des partenaires de soins et de recherche autorisés.

BORN Ontario affirme que les données contenues dans les fichiers copiés comprenaient des renseignements personnels sur la santé recueillis principalement auprès de prestataires de soins de fertilité, de grossesse et de santé infantile en Ontario.

Un communiqué de presse indique que les personnes sont plus susceptibles d’être touchées par cette atteinte à leur vie privée si elles ont accouché ou ont eu un enfant entre avril 2010 et mai 2023, ont reçu des soins de grossesse en Ontario entre janvier 2012 et mai 2023 ou ont eu une fécondation in vitro ou une mise en banque d’ovules entre janvier 2013 et mai 2023.

BORN Ontario affirme que le logiciel compromis n’est plus utilisé, que la violation a été signalée au bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et qu’il n’y a aucune preuve à ce jour que les données copiées ont été utilisées à des fins frauduleuses.

L’organisme indique également qu’il ne recueille pas d’informations sur les cartes de crédit ou bancaires, les numéros d’assurance sociale, les codes du régime d’assurance-maladie ou les adresses électroniques ou mots de passe des patients.