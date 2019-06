Une camionnette percute des motos au New-Hampshire: 7 morts et 3 blessés

Sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessés vendredi lorsqu’une camionnette a percuté des motocyclettes sur une autoroute à deux voies au New Hampshire.

Des badauds se sont précipités pour venir à la rescousse des blessés.

Selon la police d’État du New Hampshire, une camionnette Dodge 2400 a fauché les motos sur la US 2, à Randoph. La cause de l’accident n’est pas encore connue. Le véhicule était en feu lorsque les équipes d’intervention sont arrivées sur les lieux.

Deux blessés ont été transportés à l’hôpital Androscoggin Valley. Le troisième a été amené par avion vers un centre hospitalier du Maine, un État voisin.

Les autorités n’ont dévoilé aucune identité.

«C’est tragique!, s’est exclamé le capitaine Chris Wetter, de la police du New Hampshire. C’est tragique pour les personnes impliquées, tragique pour les familles, mais nous faisons notre travail. Nos pensées accompagnent les gens qui ont été affectés négativement par cela.»

Certaines parties de l’autoroute ont été fermées vendredi soir, a annoncé la police d’État, et resteront fermées pendant plusieurs heures encore pour permettre aux enquêteurs de chercher des indices.

La ville de Randolph est située à environ 170 km au nord de la capitale de l’État, Concord, et à environ 110 km au sud de la frontière québécoise.

«Il y avait des débris partout, a témoigné Miranda Thompson. Les gens étaient dans l’herbe. Il y avait des bons samaritains qui posaient des garrots sur les blessés, essayant de s’assurer qu’ils ne bougeaient pas. Ce fut un jour triste pour tous.»

Charlie St. Clair, directeur général de la Laconia Motorcycle Week Association, qui accueille l’un des plus grands rassemblements de motocyclistes de l’État en juin, a déclaré qu’il ne pouvait pas se souvenir d’un accident d’une telle ampleur.

Il n’était pas sur les lieux de la tragédie, mais il a dû répondre à des appels pendant une bonne partie de la nuit. Selon lui, les victimes sont des vétérans de la marine américaine appartenant au même club de motocyclistes.

«C’est stupéfiant et c’est tragique au-delà de toute description, a commenté M. St. Clair. On a un groupe de personnes qui profitent de l’un des premiers beaux jours de l’été pour se promener. Qu’un tel accident se produise, cela défie franchement la logique.»