Une Canadienne craint que son père, militant chinois, soit détenu en Chine

OTTAWA — La fille d’un militant chinois pour les droits de la personne, dont on est sans nouvelles depuis trois mois, demande aux gouvernements vietnamien et chinois de révéler où il se trouve — et de lui permettre de venir au Canada.

Les proches de Dong Guangping n’ont pas eu de ses nouvelles depuis qu’il a été arrêté le 24 août par la police vietnamienne. Sa fille Katherine Dong, qui vit à Toronto avec sa mère, craint qu’il ait été depuis remis aux autorités chinoises.

Mme Dong a exprimé ses inquiétudes lors d’une conférence de presse à Ottawa jeudi matin, aux côtés de représentants de l’Association torontoise pour la démocratie en Chine et de la Fédération pour une Chine démocratique.

L’Association torontoise pour la démocratie en Chine affirme que Dong Guangping avait été accepté par les autorités canadiennes en tant que «réfugié parrainé par le gouvernement», mais qu’Ottawa n’aurait pas été en mesure ensuite de persuader les autorités vietnamiennes de lui permettre de quitter le Vietnam et de venir s’installer au Canada.

L’association affirme que M. Dong s’est caché au Vietnam pendant 31 mois, alors qu’il tentait de retrouver sa liberté.