Une canicule est anticipée dans le sud des États-Unis

DALLAS — Les températures caniculaires provoquées par un «dôme de chaleur» ont mis à rude épreuve le réseau électrique du Texas et menacent de provoquer des records de chaleur dans l’État avant de s’étendre à d’autres régions des États-Unis au cours de la semaine prochaine, mettant encore plus de personnes en danger.

«Cette chaleur va s’étendre (…) vers le nord jusqu’à Kansas City et tout l’État de l’Oklahoma, dans la vallée du Mississippi (…) jusqu’à l’extrême ouest de la Floride et certaines parties de l’ouest de l’Alabama», tout en restant au-dessus du Texas, a déclaré Bob Oravec, le prévisionniste en chef du Service météorologique national.

Des températures record d’environ 43 degrés Celsius sont prévues dans certaines parties de l’ouest du Texas lundi, et aucune amélioration n’est attendue avant les vacances du 4 juillet, a ajouté M. Oravec.

QU’EST-CE QU’UN DÔME DE CHALEUR?

Un dôme de chaleur se produit lorsqu’une haute pression stationnaire avec de l’air chaud se combine avec de l’air plus chaud que d’habitude dans le golfe du Mexique et avec la chaleur du soleil qui est presque directement au-dessus de la tête, a expliqué le climatologue de l’État du Texas, John Nielsen-Gammon.

«Au milieu de l’été, il est difficile d’évacuer de l’air chaud en altitude, a dit M. Nielsen-Gammon, qui est professeur au Collège des sciences atmosphériques de l’université Texas A&M. Si cela doit se produire, c’est à cette période de l’année que cela se produira.»

Selon M. Nielsen-Gammon, les mois de juillet et d’août sont moins ensoleillés parce que le soleil se retire du solstice d’été, qui a eu lieu mercredi.

«L’une des particularités de cette vague de chaleur est que nous avons eu des mois d’avril et de mai assez humides, et que cette humidité supplémentaire sert habituellement de climatiseur, a expliqué M. Nielsen-Gammon. Mais l’air en altitude est si chaud qu’il n’a pas pu empêcher la vague de chaleur de se produire et, en fait, a ajouté un peu d’humidité.»

Les fortes chaleurs se poursuivent cette semaine, après avoir poussé l’opérateur du réseau électrique du Texas, l’Electric Reliability Council of Texas, à demander la semaine dernière aux habitants de réduire volontairement leur consommation d’électricité en raison de la demande record prévue sur le réseau.

Le système national intégré d’information sur la chaleur et la santé (NIHIS) signale que plus de 46 millions de personnes, de l’ouest du Texas et du sud-est du Nouveau-Mexique à l’ouest de la Floride, sont actuellement sous le coup d’une alerte à la chaleur.

La chaleur survient après les tempêtes de dimanche qui ont tué trois personnes et privé d’électricité des milliers de clients dans l’Arkansas, le Tennessee, la Géorgie, le Mississippi et la Louisiane, selon le site poweroutage.us. Près de 70 000 abonnés étaient toujours dans le noir au Tennessee mardi matin.

QUELLES SONT LES MENACES POUR LA SANTÉ ?

La chaleur extrême peut être particulièrement dangereuse pour les populations vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les travailleurs en extérieur qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.

Les symptômes d’une maladie due à la chaleur peuvent inclure une forte transpiration, des nausées, des vertiges et des évanouissements. Pour rester au frais, il est conseillé de boire des boissons fraîches, d’appliquer un linge imbibé d’eau froide sur la peau et de passer du temps dans des environnements climatisés.

La docteure Cecilia Sorensen, du centre médical de l’université de Columbia, explique que les problèmes liés à la chaleur sont de plus en plus préoccupants pour la santé publique en raison du réchauffement climatique.

«Le Texas est actuellement confronté à d’énormes problèmes liés à l’insécurité énergétique et à l’aggravation des crises climatiques auxquelles nous assistons, a dit la docteure Sorensen. C’est aussi l’un des exemples où, si vous êtes assez riche pour pouvoir vous offrir un climatiseur, vous serez plus en sécurité, ce qui est un énorme problème d’équité en matière de santé climatique.»

Au Texas, les températures moyennes journalières élevées ont augmenté de 2,4 degrés – 0,8 degré par décennie – depuis 1993, selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration, alors que l’on s’inquiète du changement climatique causé par l’homme et entraînant une hausse des températures.