Une capsule Dragon de SpaceX transporte quatre hommes vers la station spatiale

CAPE CANAVERAL, Fla. — SpaceX a lancé tôt jeudi matin quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (SSI) pour la NASA, dont un représentant du monde arabe.

La fusée Falcon a décollé du Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral en Floride, peu après minuit.

Près de 80 spectateurs des Émirats arabes unis ont regardé depuis le site de lancement l’astronaute Sultan al-Neyadi s’envoler pour sa mission de six mois. À Dubaï et ailleurs aux Émirats arabes unis, des écoles et des bureaux ont interrompu leurs activités pour assister au lancement en direct.

La capsule Dragon, qui doit arriver à la station spatiale vendredi, transporte aussi deux Américains, Stephen Bowen de la NASA et Warren Hoburg, un ancien chercheur, de même que le Russe Andrei Fedyaev, une recrue de l’espace.

Une première tentative de lancement a été annulée lundi à la dernière minute en raison d’un filtre obstrué dans le système d’allumage du moteur de la fusée.

Les nouveaux venus de la Station spatiale internationale remplaceront un équipage des États-Unis, de la Russie et du Japon qui y séjourne depuis octobre. Les autres résidents de la station sont deux Russes et un Américain.

Sultan Al-Neyadi, un ingénieur en communication, a servi de remplaçant au premier astronaute des Émirats arabes unis, Hazzaa al-Mansoori, qui a piloté une fusée russe vers la station spatiale en 2019 pour une visite d’une semaine.

Le prince saoudien Sultan bin Salman a été le premier Arabe dans l’espace, à bord de la navette Discovery lancée en 1985. Il a été suivi deux ans plus tard par l’astronaute syrien Muhammed Faris, lancé par la Russie. Les deux sont restés dans l’espace pendant environ une semaine.

Sultan Al-Neyadi sera rejoint plus tard au printemps par deux astronautes saoudiens se rendant à la station spatiale pour un court vol privé SpaceX payé par leur gouvernement.

Stephen Bowen, le chef de l’équipage, a signalé que malgré la tension suscitée par la guerre en Ukraine, les États-Unis et la Russie ont continué à travailler ensemble à la Station spatiale internationale.