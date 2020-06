Une centaine de manifestants dénoncent le Programme d’expérience québécoise

MONTRÉAL — Une centaine de manifestants se sont réunis Montréal pour dénoncer la réforme du Programme d’expérience québécoise (PEQ), le jour même de son entrée en vigueur, samedi.

Des rassemblements similaires sont également prévus à Québec, Sherbrooke, et Rouyn-Noranda, sous l’initiative de centrales syndicales, d’associations étudiantes ainsi que de groupes de défense des droits des migrants.

C’est sous un ciel pluvieux que les protestataires se sont donné rendez-vous au pied du mont Royal. Pour la plupart issus de l’immigration, ils portaient tous un couvre-visage, la distanciation physique étant difficile à respecter dans le cadre d’un tel événement. «Une promesse, c’est une promesse» et «Le Québec, c’est nous aussi», pouvait-on lire sur leurs pancartes.

Des délégations de députés du Parti libéral et de Québec solidaire étaient présentes à la manifestation montréalaise.

Le PEQ permet à des étudiants et travailleurs étrangers déjà établis dans la province d’obtenir rapidement un certificat de sélection du Québec, en vue d’accéder à la résidence permanente. Une nouvelle mouture du programme a été présentée à la fin du mois de mai, après avoir été mise sur la glace en raison d’un cafouillage qui avait forcé le gouvernement de François Legault à présenter ses excuses à l’automne dernier.

Les exigences du PEQ seront désormais rehaussées sur le plan de l’expérience de travail et de la connaissance du français — et le délai de traitement des demandes, rallongé.

Au début de cette saga, en novembre, la réforme proposée menaçait de renvoyer des centaines de travailleurs temporaires et étudiants étrangers dans leur pays d’origine en raison d’un resserrement rétroactif des conditions d’admissibilité au programme. En théorie, le but était d’arrimer les candidats à l’immigration aux besoins économiques spécifiques du Québec, mais la liste des domaines privilégiés comportait de nombreuses aberrations. Devant l’indignation générale, le premier ministre François Legault était lui-même intervenu pour suspendre la démarche du ministre de l’Immigration de l’époque, Simon Jolin-Barrette.

Le gouvernement a depuis renoncé à sa liste controversée, ouvrant le programme à tous les domaines de formation et d’emplois, et la réforme est maintenant pilotée par Nadine Girault, qui a pris la tête du ministère de l’Immigration plus tôt cette semaine.