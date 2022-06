Une chaloupe chavire à Baie-Comeau: une personne manque à l’appel

MONTRÉAL — Une chaloupe comptant cinq personnes à bord a chaviré samedi après-midi sur le ruisseau Dallaire, à Baie-Comeau. L’une d’entre elles manque à l’appel. Les policiers et les pompiers sont présentement sur les lieux pour une opération de sauvetage.

Un appel a été logé au service de police de la MRC Manicouagan un peu avant 13h, samedi, concernant une chaloupe qui aurait chaviré dans le cours d’eau. Selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec (SQ), il y avait deux enfants parmi les cinq personnes sur le bateau.

Pour le moment, on ne connaît pas les causes de l’accident et on ne sait pas si les personnes portaient une veste de sauvetage.

Quatre personnes ont pu être extirpées des eaux, puis ils ont été transportés dans un centre hospitalier. On ne sait pas comment est leur état de santé.

Concernant la personne disparue, il pourrait s’agir d’un homme. En fin d’après-midi, l’opération de sauvetage est toujours en cours.