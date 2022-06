Une chauffeuse a réussi à éviter le détournement de son autobus en Ontario

MISSISSAUGA, Ont. — La Police régionale de Peel, en Ontario, a déclaré mercredi qu’elle avait arrêté un homme qui aurait tenté de détourner un autobus de transport en commun de Mississauga et volé le véhicule d’un superviseur.

La police a déclaré qu’elle avait été appelée dans la nuit de mardi à mercredi après qu’un suspect s’est approché d’une chauffeuse d’autobus et a commencé à endommager le véhicule.

Le syndicat Amalgamated Transit Union et la police affirment que le suspect est alors monté à bord de l’autobus et a commencé à lutter avec la chauffeuse, essayant de prendre le contrôle du véhicule. La chauffeuse a finalement pu immobiliser l’autobus en sécurité tout en luttant avec son agresseur.

Selon les responsables, le suspect a quitté l’autobus lorsqu’un superviseur de la société de transport de Mississauga, MiWay, est arrivé sur place. Le suspect a alors volé le véhicule du surveillant et pris la fuite.

Une porte-parole de la Ville de Mississauga a indiqué mercredi que les superviseurs de MiWay avaient utilisé le GPS pour suivre le véhicule et que peu de temps après, la police avait arrêté le suspect.

Selon la police, le fuyard a endommagé plusieurs poteaux, mais aucun autre véhicule n’a été touché et personne d’autre n’a été blessé. La Police régionale de Peel indique qu’il a été accusé de vol d’un véhicule à moteur, de conduite dangereuse et de méfait de plus de 5000 $.

John Di Nino, président national du syndicat Amalgamated Transit Union, a appelé à une action immédiate pour assurer une meilleure protection aux usagers et aux employés des transports en commun.