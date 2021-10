Une cinquantaine de nouvelles familles recherchées sur l’île de Montréal

MONTRÉAL — Le besoin de familles d’accueil dans la métropole québécoise demeure «criant» alors que leur nombre diminue. La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal souhaite en recruter 50 nouvelles.

Ce nombre semble petit, mais il représente un travail important pour l’organisation qui sélectionne 11 à 15 nouvelles familles chaque année, a souligné la directrice adjointe du programme jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Nadine Thiffault.

Les besoins se retrouvent dans tous les groupes d’âge de 0 à 18 ans et dans les différents quartiers et communautés culturelles de l’île. «Nous avons des besoins à court et moyen terme. Nous avons des besoins pour différents types de familles; des personnes seules ou en couple», a détaillé Mme Thiffault.

Le processus de sélection se décline en diverses étapes, et ce, sur plusieurs mois. Les familles candidates doivent notamment passer des entrevues et un test de compétences. Leurs capacités relationnelles et caractéristiques personnelles sont aussi évaluées par la DPJ.

Les familles doivent également respecter différents critères comme l’espace disponible dans leur résidence.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.