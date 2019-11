Une coalition accuse la FMOQ de bloquer les soins palliatifs à domicile

MONTRÉAL — Le Québec est une société distincte jusque dans la mort, selon une coalition qui accuse le syndicat des médecins de famille de bloquer le déploiement des soins palliatifs à domicile.

Malgré une entente conclue entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) il y a plus d’un an, un seul groupe de Soins intensifs à domicile (SIAD) a été accrédité, alors que près d’une vingtaine sont prêts à être déployés sur un objectif de 68 pour la province. Certaines équipes ont même décidé d’offrir les services quand même, malgré le fait que leurs médecins ne soient pas rémunérés pour cette pratique, parce que la FMOQ refuse de donner son aval à leur déploiement.

Or, le Québec fait figure de parent pauvre dans la capacité de permettre aux personnes de mourir chez elles entourées des soins appropriés. Seulement 11 pour cent des Québécois meurent chez eux, une hausse d’à peine 1 pour cent depuis 1998. Pendant ce temps, dans le reste du Canada en excluant le Québec, la proportion de décès à domicile est passée de 19,3 pour cent à 30 pour cent.

Le Québec est d’ailleurs au dernier rang des pays occidentaux en la matière, alors que les sondages démontrent que 70 pour cent des Québécois souhaitent mourir à domicile.

La Coalition du Québec pour l’accès aux soins palliatifs, de même que l’Association québécoise des soins palliatifs ont fait une sortie en règle contre la FMOQ, mardi matin à Montréal, pour dénoncer cette situation. Des médecins, des infirmières, des proches aidants et même un patient en soins palliatifs sont venus dénoncer cette situation et appeler la Fédération à cesser son obstruction.

L’une de leurs porte-parole, la docteure Geneviève Dechêne, a reproché à son syndicat de favoriser à tout prix le travail en milieu hospitalier, qui est beaucoup plus payant pour ses membres que les services à domicile. Pourtant, plus d’une quarantaine de médecins ont été formés en médecine palliative au cours des cinq dernières années et souhaitent pratiquer dans ce domaine, mais moins du tiers d’entre eux ont la possibilité de le faire, faute de postes accordés dans leur domaine de spécialisation.

Les intervenants ont été unanimes à dénoncer le fait que le réseau se serve encore des hôpitaux et, pire encore, des salles d’urgence comme mouroir, une pratique qu’ils qualifient d’inhumaine, inutile et surtout coûteuse puisque le seul SIAD en fonction, situé à Verdun, a démontré que six patients sur dix suivis par une équipe de SIAD, en moyenne, décèdent à domicile, ce qui représente une baisse significative de coûts par rapport à des soins de fin de vie prodigués en milieu hospitalier.