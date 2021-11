Une coalition appelle à une réforme du casier judiciaire au Canada

OTTAWA — Des dizaines de groupes de la société civile exhortent les libéraux fédéraux à réorganiser fondamentalement le système de pardon criminel en fermant automatiquement le casier judiciaire d’une personne une fois qu’elle a purgé sa peine et qu’elle a vécu dans la communauté sans nouvelle condamnation.

La coalition Nouveau départ, qui rassemble plus de 60 groupes, affirme que les réformes favoriseraient la réintégration dans la société des personnes ayant des antécédents, stimuleraient la participation au marché du travail et amélioreraient la sécurité de la communauté.

La coalition comprend l’Association canadienne des libertés civiles, l’Association canadienne pour la santé mentale, le Black Legal Action Centre, l’Association du barreau autochtone, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard du Canada, ainsi que de nombreux organismes communautaires plus petits.

Ils plaident que le système de réhabilitation actuel est coûteux, lourd et finalement prohibitif pour de nombreuses personnes, ce qui rend difficile la poursuite de leur vie.

Des frais de demande élevés, des restrictions d’admissibilité et un processus compliqué découragent ou disqualifient de nombreuses personnes de même demander un pardon, maintenant officiellement connu sous le nom de suspension du casier.

Les libéraux ont promis d’améliorer le système en le rendant plus facile et moins coûteux.

Un projet de loi qui a été présenté en juin, mais qui est mort avec la dissolution du Parlement lors du déclenchement des élections estivales, proposait d’annuler les mesures apportées par les conservateurs de Stephen Harper qui faisaient patienter les gens plus longtemps pour obtenir leur pardon.

En vertu des changements mis en place par les conservateurs, les contrevenants mineurs — ceux qui ont fait l’objet d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire — doivent attendre cinq ans au lieu de trois avant de pouvoir présenter une demande. Les contrevenants qui ont purgé une peine pour un crime plus grave — un acte criminel — doivent attendre 10 ans au lieu de cinq.

En plus d’annuler ces changements, les libéraux prévoyaient de réduire les frais pour présenter une demande à aussi peu que 50 $ après qu’ils aient atteint plus de 657 $ au fil des ans.

La coalition souhaite que le gouvernement fédéral simplifie le système en supprimant complètement le processus de demande.

Elle estime qu’un processus par lequel le casier judiciaire d’un individu est automatiquement classé après un certain temps réduirait la paperasserie et les coûts administratifs importants, améliorerait la sécurité publique et garantirait qu’un plus grand nombre de Canadiens sont en mesure de prendre un nouveau départ et d’avoir une chance de trouver un emploi rémunérateur.

Les personnes condamnées à perpétuité ou à durée indéterminée, comme les délinquants dangereux, ne verraient pas leur casier judiciaire être suspendu automatiquement.

En outre, le régime actuel de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, qui permet de vérifier certains casiers judiciaires si quelqu’un postule pour travailler ou faire du bénévolat auprès d’enfants par exemple, resterait également en place.

La suspension automatique du casier judiciaire ne serait pas immédiate, car les gens devraient vivre sans problèmes pendant une certaine période dans la communauté après avoir purgé leur peine. La coalition a mandaté un expert pour fournir des recommandations fondées sur des données probantes relativement aux délais.

«Le système actuel est défaillant et place des obstacles inutiles – et parfois insurmontables – au rétablissement et à la réinsertion des personnes qui luttent pour reconstruire leur vie», a déclaré Abby Deshman, la directrice du programme de justice pénale à l’Association canadienne des libertés civiles.

Mme Deshman a affirmé mercredi qu’une réunion avait été demandée avec le nouveau ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ajoutant que les groupes «espèrent vivement que nous pourrons travailler main dans la main avec le gouvernement sur cela».

Les réformes proposées par le gouvernement bénéficieront aux candidats grâce à des frais réduits, des périodes d’attente plus courtes, des soutiens communautaires et un système de demande en ligne simplifié, a déclaré James Cudmore, un porte-parole de M. Mendicino.

«Nous explorerons également la suspension automatisée de certains casiers judiciaires pour des infractions moins graves pour ceux qui vivent sans commettre de crime», a ajouté M. Cudmore.

«L’examen explorera comment un tel système pourrait être mis en oeuvre au Canada, mais il est important que de bien faire les choses soit la priorité.»

La mise en oeuvre d’un régime épuisé serait une étape concrète vers la lutte contre le racisme dans le système de justice pénale, sur le lieu de travail et au-delà, a déclaré Moya Teklu, la directrice générale du Black Legal Action Centre.

«Cela aiderait à garantir que les Noirs qui ont été pris dans le système judiciaire ne le soient pas pour toujours et aient de meilleures chances d’obtenir un emploi, un logement et une éducation.»

Un système de gestion des casiers judiciaires plus efficace, moins coûteux et moins arbitraire, remédiera à l’injustice pour ceux qui ont droit à une aide, mais qui s’en sont vu refuser en raison de la marginalisation et de la pauvreté, a déclaré Catherine Latimer, la directrice générale de la Société John Howard.

«Un tel système fonctionne déjà bien pour les casiers judiciaires des jeunes au Canada et devrait être appliqué à ceux des adultes», a déclaré Mme Latimer.