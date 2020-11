Une coalition d’avocats recommande une charte pour protéger les journalistes

OTTAWA — Une coalition internationale d’avocats, dirigée par un ancien procureur général canadien, réclame une nouvelle charte mondiale pour protéger les droits des journalistes emprisonnés.

Irwin Cotler, ancien ministre libéral de la Justice et avocat des droits internationaux de la personne, a fait cette recommandation dans un rapport qu’il a rédigé pour une coalition internationale d’experts juridiques indépendants. Le rapport a été publié lundi lors d’une conférence internationale sur la liberté des médias, organisée par le Canada et le Botswana.

La nouvelle charte renforcerait les obligations juridiques d’un pays qui emprisonne arbitrairement un journaliste et imposerait de nouvelles obligations juridiques au pays d’origine d’un journaliste arrêté.

M. Cotler estime que ces nouvelles mesures sont nécessaires parce que le droit international actuel, conçu pour assurer l’accès diplomatique aux personnes emprisonnées dans des pays étrangers, n’est pas adéquat.

«Nous nous réunissons aujourd’hui à l’occasion non seulement d’une pandémie mondiale de COVID, mais d’une pandémie politique mondiale caractérisée par l’émergence d’un autoritarisme mondial, le recul des démocraties et les assauts contre la liberté des médias dans le monde, où les journalistes sont de plus en plus menacés et assaillis», a déclaré M. Cotler lors de la visioconférence.

«Bien que certains États le fassent déjà, dans une certaine mesure, le système est aléatoire et faible», a renchéri Amal Clooney, une avocate spécialiste des droits de la personne, qui a déjà représenté des journalistes emprisonnés.

M. Cotler et Mme Clooney affirment que la pandémie de COVID-19 a enhardi les gouvernements autoritaires et créé de nouveaux risques pour les journalistes. «Le rapport propose donc une nouvelle charte des droits des journalistes détenus et un nouveau code de conduite pour les gouvernements, qui seraient supervisés par un nouveau commissaire international, chargé de surveiller la conformité des États», a déclaré Mme Clooney.

L’avocate britannique et l’ex-ministre canadien sont les principaux acteurs d’un groupe d’experts créé l’an dernier par les gouvernements de ces deux pays pour trouver des moyens d’accroître la protection des journalistes et de prévenir les assauts contre la liberté des médias.