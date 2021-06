Une coalition demande à Ottawa de donner maintenant des doses de vaccins à COVAX

OTTAWA — Une trentaine d’organismes humanitaires et de groupes religieux affirment que le Canada doit immédiatement faire don de doses de vaccins contre la COVID-19 à l’alliance mondiale COVAX.

Cette coalition — qui comprend notamment UNICEF Canada, Vision mondiale, l’Église anglicane et le Conseil canadien des imams — affirme que le Canada aura un surplus de près de 100 millions de doses d’ici la fin de l’année et qu’il doit commencer dès maintenant à partager cet inventaire.

La ministre fédérale du Développement international, Karina Gould, a déjà indiqué que le Canada partagera éventuellement des doses, mais que le pays n’avait pas de vaccin excédentaire pour le moment, car Ottawa essaie toujours d’administrer deux doses à tous les Canadiens.

Le Canada a doublé mercredi son engagement financier, à 440 millions $, pour aider l’alliance mondiale de partage de vaccins COVAX à acheter des doses directement auprès des fabricants.

Mais plusieurs pays se sont en plus engagés à envoyer des vaccins à COVAX: le Japon, la France et l’Allemagne ont promis chacun 30 millions de doses, l’Espagne 15 millions et la Belgique quatre millions. Or, le Canada a administré plus de doses par habitant que n’importe lequel de ces pays.

La coalition demande donc que pour chaque tranche de 10 doses reçues d’ici la fin juin, le Canada donne une dose à COVAX, pour vacciner un travailleur de la santé de première ligne ou d’autres populations vulnérables dans des pays à faible revenu.

«Cela équivaudrait à au moins 4 millions de doses partagées, indique la coalition. Ce geste est également essentiel pour mettre fin à la pandémie.»

La coalition espère que le Canada profitera du sommet du G7, la semaine prochaine, pour «prendre un engagement substantiel au nom de l’équité».