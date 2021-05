Une coalition se forme pour chasser Benjamin Netanyahu du pouvoir en Israël

JÉRUSALEM — Un ancien allié du premier ministre Benjamin Netanyahu dit qu’il cherchera à former un gouvernement de coalition avec les opposants du leader israélien.

Cette annonce dramatique marque une étape majeure vers la fin du règne du premier ministre de longue date, et Benjamin Netanyahu pourrait se retrouver dans l’opposition dans la semaine à venir.

C’est dans un contexte où Naftali Bennett, chef de file de la droite radicale et du parti Yamina et ses nouveaux partenaires, dirigés par le chef de l’opposition Yair Lapid, se heurtent toujours à des obstacles pour faire avancer leurs programmes politiques, que ceux-ci semblent décidés à former une nouvelle coalition et ainsi mettre fin à l’impasse qui a plongé le pays dans quatre élections au cours des deux dernières années.

«J’ai l’intention de faire tout mon possible pour former un gouvernement d’unité nationale avec mon ami Yair Lapid, afin que, si Dieu le veut, nous puissions ensemble sauver le pays d’une chute et ramener Israël sur son chemin», a déclaré Naftali Bennett.

Les deux hommes ont jusqu’à mercredi pour conclure un accord dans lequel chacun devrait servir deux ans en tant que premier ministre dans le cadre d’un accord de rotation, Naftali Bennett occupant le poste en premier.

Le parti Yesh Atid de Yair Lapid a déclaré que les équipes de négociation devaient se réunir plus tard dimanche.

PAR THE ASSOCIATED PRESS