Une collecte pour remplacer les casiers à homard mi’kmaq retirés des eaux

SAULNIERVILLE, N.-É. — Les communautés mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse se mobilisent afin d’offrir des casiers à homard aux pêcheurs autochtones qui ont vu leurs engins retirés de la baie Sainte-Marie par des pêcheurs non autochtones, en fin de semaine.

Rhonda Knockwood, directrice des activités au sein de la première nation de Sipekne’katik, affirme qu’environ 350 casiers ont été retirés des eaux au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Colin Sproul, de l’Association des pêcheurs de la baie de Fundy, avait indiqué plus tôt que des non-Autochtones à bord d’une centaine de bateaux avaient sorti de l’eau les engins des pêcheurs mi’kmaq et les avaient ramenés à quai, dimanche, à Meteghan. M. Sproul estime que ce geste était nécessaire parce que le ministère fédéral des Pêches n’appliquait pas ses propres règlements interdisant la pêche hors saison.

La Première Nation affirme que ses membres ont le droit de pêcher en dehors de la saison régulière en vertu d’un traité ancestral. Dans un arrêt historique, la Cour suprême du Canada a confirmé il y a 21 ans le droit d’un Mi’kmaq de pêcher des anguilles quand et où il le voulait, sans permis — et le droit des communautés autochtones de l’est du pays de chasser et de pêcher pour «s’assurer d’une subsistance convenable». Le tribunal a cependant clarifié l’arrêt Marshall deux mois plus tard en précisant que le droit issu du traité était tout de même assujetti à la réglementation fédérale. Et la définition de «subsistance convenable» ne fait toujours pas consensus.

Mme Knockwood a indiqué qu’une fois que le stock de casiers aura été reconstitué par les communautés mi’kmaq, les pêcheurs autochtones recommenceront à travailler lorsqu’ils pourront sortir en mer en toute sécurité. Elle admet toutefois qu’à cause de l’arrivée prévue de la tempête Teddy dans la région au cours des prochains jours, les pêcheurs autochtones mettront leurs bateaux à l’abri jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.