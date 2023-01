Une collision fait un blessé grave à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec

MONTRÉAL — Deux véhicules sont entrés en collision frontale dimanche après-midi à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec.

«L’un des conducteurs aurait subi des blessures graves, il a été transporté en centre hospitalier et on craint pour sa vie, a précisé la porte-parole de la Sûreté du Québec Béatrice Dorsainville. On ne craindrait pas toutefois pour la vie de l’autre impliqué.»

Il n’y avait qu’un seul occupant dans chaque véhicule.

Les services d’urgences ont été appelés à se rendre sur les lieux, sur l’autoroute 955, vers 12h30.

L’autoroute a été fermée dans les deux directions le temps qu’une enquête soit faite sur les causes de l’événement.