Une collision frontale fait quatre blessés, dont un grièvement, sur la Côte-Nord

Un homme a été grièvement blessé lors d’une collision frontale survenue samedi à Pointe-aux-Outardes, sur la Côte-Nord.

La sergente Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec a indiqué que l’accident est survenu vers 13 h 15 sur la route 138. La collision implique une voiture et une fourgonnette. La conductrice de la voiture et les trois occupants ont été blessés. C’est le conducteur de la fourgonnette qui a été plus durement touché puisqu’il est hospitalisé dans un état jugé critique.

Un patrouilleur en enquête-collision est allé sur les lieux afin de comprendre les circonstances et les causes de l’accident. Selon les premières indications, l’un des deux véhicules aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue, a raconté la policière.

La route 138 a été rouverte à la circulation vers 16 h 20.